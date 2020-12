L’obésité a une prévalence large et croissante parmi la population mondiale. Les statistiques indiquent que plus de 135 millions de personnes en Inde sont obèses et que la maladie est devenue l’un des principaux problèmes de santé publique de l’Inde. L’accumulation excessive de graisse associée à l’obésité peut être nocive pour le fonctionnement général du corps. L’obésité augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires (maladies cardiaques et hypertension), des maladies métaboliques comme le diabète et diverses autres conditions.

Une étude récente, publiée dans Médecine PLOS, a examiné la durée de l’obésité par rapport à un certain nombre de facteurs de risque de maladie cardiométabolique. Il a conclu que les facteurs de risque de maladie cardiométabolique s’aggravent avec une augmentation de la période d’obésité. L’étude a recueilli des données auprès de 20 746 participants âgés de 10 à 40 ans. Les facteurs de risque de maladie cardiométabolique tels que l’hypertension artérielle, les faibles taux de bon cholestérol et les mesures d’hémoglobine glyquée (sucre dans le sang) élevées ont été considérés par rapport à la durée de l’obésité.

Les résultats de l’étude suggèrent qu’il existe une forte association entre la glycémie et la durée de l’obésité. Il a déclaré qu’une HbA1c supérieure de 5% (valeur de la glycémie) a été observée chez les personnes obèses pendant moins de cinq ans par rapport à celles ayant zéro année d’obésité. De même, des valeurs d’HbA1c environ 20% plus élevées ont été observées chez les personnes obèses de 20 à 30 ans par rapport aux personnes non obèses. D’autres facteurs de risque de maladie cardiométabolique tels que l’hypertension artérielle (systolique et diastolique) et les faibles taux de bon cholestérol (HDL) ont également été associés à la durée de l’obésité.

Les maladies cardio-métaboliques ne sont pas la seule préoccupation; l’obésité peut également entraîner de nombreuses autres complications de santé. Voici quelques autres conditions médicales que l’obésité pourrait entraîner:

1. Certains cancers

Certains cancers sont liés au surpoids et à l’obésité. Les chercheurs pensent que le surpoids peut provoquer des changements hormonaux (insuline, œstrogène et autres hormones sexuelles) et immunitaires qui peuvent, à leur tour, entraîner une inflammation et perturber la croissance cellulaire. Ces changements et d’autres changements associés dans le corps peuvent augmenter le risque de cancer. Les cancers du côlon, de l’utérus, du rectum, de l’ovaire, du col de l’utérus, de la thyroïde, du foie, des reins et du sein post-ménopausique sont généralement liés à l’obésité.

2. Infertilité chez la femme

L’excès de tissus adipeux (graisseux) dans le corps peut entraîner plusieurs troubles endocriniens ou hormonaux tels que l’hypothyroïdie, le SOPK et la résistance à l’insuline, qui peuvent entraîner des problèmes liés à la fertilité chez la femme. Au fil des ans, les chercheurs ont découvert un lien direct entre l’obésité (IMC supérieur à 30) et les résultats négatifs en matière de fertilité.

3. Dysfonction érectile

Les hommes obèses peuvent également souffrir de problèmes de santé sexuelle. Au fil du temps, l’obésité peut provoquer une inflammation, des dommages à vos vaisseaux sanguins et une diminution de votre taux de testostérone. Tout cela combiné pourrait conduire à un dysfonctionnement érectile. Plusieurs études considèrent l’obésité comme l’un des facteurs de risque inévitables de la dysfonction érectile.

4. Douleurs articulaires chroniques

La recherche affirme que l’obésité est l’un des principaux facteurs de risque de douleurs articulaires. L’obésité à long terme ou le surpoids peut provoquer une arthrose du genou, de la hanche et du poignet. Cependant, le lien possible entre l’obésité et les douleurs articulaires pourrait être complexe et on dit qu’une augmentation des adipokines (sécrétions du tissu adipeux) augmente l’inflammation, provoquant des douleurs dans les articulations. Les femmes y sont plus sujettes que les hommes.

L’obésité est généralement une maladie évitable avec quelques modifications du mode de vie. Les mesures préventives peuvent contrôler de manière significative la gravité de l’obésité et d’autres problèmes de santé liés à l’obésité.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Obésité.

