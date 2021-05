L’obésité augmente le risque de Covid-19 sévère, en particulier chez les jeunes, selon une étude

Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont utilisé les données d’une base de données de près de sept millions de patients anglais âgés de 20 ans et plus pour examiner s’il y avait une corrélation entre l’indice de masse corporelle (IMC) et les cas graves du virus.

Ils ont constaté que la probabilité que Covid-19 entraîne une hospitalisation, une admission en unité de soins intensifs (USI) et le décès augmentait avec le poids. Cependant, le risque était beaucoup plus élevé pour les patients en surpoids âgés de 20 à 39 ans. En revanche, un IMC élevé ne semblait pas affecter si les personnes âgées de 80 à 100 ans souffraient de cas graves du virus.

Les personnes ayant un IMC supérieur à 23 – la limite supérieure de la fourchette de santé – courent un risque d’infection plus grave, tandis que chaque augmentation d’un point de l’IMC augmente les chances d’hospitalisation de 5% et d’admission aux soins intensifs de 10%, selon l’étude conclu.

Les résultats ont été publiés jeudi dans la revue The Lancet Diabetes & Endocrinology et représentent l’une des plus grandes études à ce jour sur la façon dont le poids corporel affecte les résultats de Covid.

L’auteur principal de l’étude, Carmen Piernas, a déclaré qu’il était possible que la graisse corporelle puisse potentiellement entraîner une charge virale plus élevée pour les patients plus jeunes, mais que des recherches supplémentaires étaient nécessaires sur le sujet. Les cas graves chez les personnes âgées sont probablement liés à un système immunitaire affaibli ou à des conditions préexistantes, ce qui fait du poids un facteur moins perceptible.

Piernas et ses collègues ont noté que leurs observations pourraient être utilisées pour orienter les initiatives de santé publique visant à réduire les cas graves de la maladie.

« L’excès de poids est un facteur de risque modifiable, et l’investissement dans le traitement du surpoids et de l’obésité et des stratégies de prévention à long terme pourrait aider à réduire la gravité de la maladie Covid-19 », ils ont écrit.

Paul Aveyard, co-auteur de l’étude, a déclaré que c’était « Hautement plausible » cette perte de poids réduit le risque d’infection grave à coronavirus.

La recherche s’ajoute à une liste croissante de littérature scientifique indiquant une corrélation entre le poids et la probabilité d’un Covid-19 grave. Une étude publiée l’année dernière dans Nature a révélé que l’obésité augmentait considérablement le risque de décès lié au coronavirus. Les personnes ayant un IMC supérieur à 40 couraient un risque 92% plus élevé de mourir du virus par rapport aux personnes ayant un IMC sain entre 18,5 et 25.

Les nouvelles découvertes coïncident avec une étude qui a détecté un « Anormalement élevé » pourcentage de jeunes parmi les patients hospitalisés pour un AVC après avoir eu Covid-19, y compris sous forme asymptomatique.

