L’Oberlin College finit de payer un jugement de 25 millions de dollars dans une poursuite en diffamation

OBERLIN. Ohio (AP) – L’Oberlin College a payé un jugement de 25 millions de dollars à une boulangerie de l’Ohio qui a remporté un procès en diffamation contre l’école après un incident de vol à l’étalage impliquant trois étudiants noirs.

Les propriétaires du magasin, Allyn Gibson et son fils, David Gibson, ont poursuivi l’Oberlin College en 2017, affirmant qu’ils avaient été diffamés par l’école et que leur entreprise avait été lésée à la suite de protestations contre le vol à l’étalage.

La lutte juridique d’un an impliquant une école et une ville connues pour leurs penchants libéraux a éclaté en un débat sur le racisme, la liberté d’expression et le politiquement correct.

Un jury du comté de Lorain en 2019 a accordé aux Gibsons 44 millions de dollars de dommages et intérêts, qu’un juge a ensuite réduits à 25 millions de dollars. La Cour suprême de l’Ohio a déclaré en août qu’elle ne ferait pas appel du jugement.

Tout l’argent a maintenant été payé, a déclaré jeudi Brandon McHugh, avocat des Gibsons, à WKYC-TV à Cleveland.

En plus du jugement de 25 millions de dollars, l’école a payé plus de 11 millions de dollars en frais d’avocat et intérêts.

Le procès a été intenté après que le fils de David Gibson, également nommé Allyn, ait poursuivi et attaqué un étudiant noir qu’il soupçonnait d’avoir volé une bouteille de vin en 2016. Deux étudiantes noires qui étaient avec l’étudiant ont tenté d’intervenir. Tous les trois ont été arrêtés et ont par la suite plaidé coupables à des accusations de délit.

Les arrestations ont déclenché des manifestations devant Gibson’s Bakery où des dépliants ont été distribués, certains par un vice-président et doyen des étudiants de l’Oberlin College, accusant les Gibson d’être racistes. Une résolution du Sénat étudiant condamnant les Gibson a été envoyée par courrier électronique à tous les étudiants et affichée dans une vitrine au centre étudiant de l’école, où elle est restée pendant un an. Les responsables de l’Oberlin College ont ordonné à son fournisseur de nourriture sur le campus de cesser d’acheter des produits de boulangerie à Gibson’s.

Dans une déclaration plus tôt cet automne, l’Oberlin College a déclaré qu’il espérait que la fin du litige amorcerait la guérison de la communauté.

Les deux propriétaires d’origine qui ont apporté le costume sont décédés depuis. David Gibson est décédé en novembre 2019 à l’âge de 65 ans. Allyn Gibson est décédée en février. Il avait 93 ans.

The Associated Press