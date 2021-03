LO Bosworth a révélé qu’elle avait subi une lésion cérébrale traumatique et a admis qu’elle «luttait encore» deux ans après l’accident.

La star de Hills, 34 ans, a partagé un post franc avec ses abonnés Instagram, expliquant qu’elle avait gardé sa blessure secrète auprès des fans et les exhortant à ne pas prendre leur santé pour acquise.

Parallèlement à une vidéo de son entraînement, Lo a écrit: «Il y a 2 ans, en mars, j’ai subi un traumatisme crânien dont je ne vous ai pas parlé les gars.»

La star de télé-réalité de MTV a poursuivi en expliquant que l’incident s’est produit dans un restaurant lorsqu’une porte est tombée de ses gonds et sur sa tête.

«J’étais à l’hôpital et j’ai subi une commotion cérébrale modérée à grave pendant des mois. J’ai pris des semaines de congé et le chemin de la guérison a été long. Je me souviens avoir rendu visite à un ami quelques semaines plus tard et je me suis senti totalement perdu sur la 3e avenue et la 21e rue, ne sachant pas dans quelle direction marcher.

«J’ai encore du mal à me souvenir des mots de temps en temps et à faire part de mes pensées de manière cohérente 2 ans plus tard», a-t-elle révélé.

Lo a poursuivi en expliquant qu’en plus de sa guérison d’une lésion cérébrale, elle avait découvert qu’elle avait le virus de la mononucléose.

Elle a poursuivi: «Un jour, j’ai dû poser ma tête sur mon bureau au travail à cause de l’épuisement et je me suis endormie. Je me suis couché pendant des mois et des mois chaque fois que je le pouvais tout en continuant à travailler à temps plein chez @lovewellness.

«Pour faire court, l’une des raisons pour lesquelles je suis si attaché à une alimentation saine et à la forme physique depuis le début de la pandémie est qu’il m’a fallu une année complète entre le traumatisme crânien + mono pour être dans un endroit où je pourrais même envisager de faire de l’exercice. avec régularité.

«Cet article est dédié à ma santé et à votre santé – précieuses et parfois considérées comme allant de soi. Si vous l’avez, profitez-en. Tout mon amour. »

La PDG de Love Wellness a été inondée de bons vœux de la part de ses fans et amis célèbres.

La superstar du tennis Venus Williams, 40 ans, a révélé qu’elle souffrait également de problèmes de mémoire en écrivant: «Heureuse de vous voir bien faire et de récupérer et d’inspirer les autres! J’ai aussi des problèmes de mémoire / je perds mes mots à cause du brouillard cérébral et des problèmes auto-immunes. Je connais ce sentiment! »

Un autre adepte a ajouté: « Merci pour le partage, puissiez-vous continuer sur la voie du rétablissement et d’un mode de vie sain. »

Tandis qu’un troisième a écrit: «Merci pour le rappel que nous devons toujours être conscients de notre santé. Heureux que vous ayez parcouru un long chemin depuis votre accident. «