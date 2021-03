Laguna beach et Les collines alun Lo Bosworth est resté à l’écart des projecteurs depuis que cette dernière émission a mis fin à sa diffusion il y a plus de 10 ans. Mais le samedi 13 mars, l’ancienne star de télé-réalité a partagé les détails d’une bataille secrète pour la santé.

L’homme de 34 ans, qui est souvent apparu à l’écran avec un ami et un membre principal de la distribution Lauren Conrad, a fait ses commentaires sur elle Instagram page.

« Il y a 2 ans, en mars, j’ai subi un traumatisme crânien dont je ne vous ai pas parlé les gars. J’étais dans un restaurant dans le bas de Manhattan (ce qui restera sans nom car des accidents se produisent) et, assis à un banquet, j’ai eu l’une des cuisines oscillantes. les portes tombent de leurs charnières et sur ma tête », a écrit Lo. «J’étais à l’hôpital et j’ai subi une commotion cérébrale modérée à sévère pendant des mois. J’ai pris des semaines de congé et le chemin de la guérison a été long. Je me souviens avoir rendu visite à un ami quelques semaines plus tard et je me suis senti totalement perdu sur la 3e avenue et la 21e rue, pas savoir dans quelle direction marcher. «

Elle a poursuivi en expliquant que la blessure avait des effets durables. «J’ai encore du mal à me souvenir des mots de temps en temps et à exprimer mes pensées de manière cohérente 2 ans plus tard», a poursuivi Lo. « ALORS, j’ai découvert que j’avais la mononucléose en plus de tout cela. Je ne vous ai pas dit non plus ça. Un jour, j’ai dû mettre ma tête sur mon bureau au travail à cause de l’épuisement et je me suis endormi. Je me suis allongé dans mon lit pendant des mois et des mois chaque fois que je le pouvais tout en continuant à travailler à temps plein chez @lovewellness. «