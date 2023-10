Le joueur autonome des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto a été suspendu par la LNH pour 41 matchs pour « activités liées aux paris sportifs », a annoncé la LNH.

Pinto, qui a raté les six premiers matchs de la saison de la LNH alors qu’il poursuivait ses négociations avec les Sénateurs, est le premier joueur moderne de la LNH suspendu pour avoir parié sur des sports.

«Je tiens à m’excuser auprès de la Ligue nationale de hockey, des Sénateurs d’Ottawa, de mes coéquipiers, des partisans et de la ville d’Ottawa et, plus important encore, de ma famille», a déclaré Pinto dans un communiqué publié par les Sénateurs.

“J’assume l’entière responsabilité de mes actes et j’ai hâte de retourner sur la glace avec mon équipe.”

La Ligue nationale de hockey a publié peu de détails sur son enquête et la suspension de Pinto jeudi après-midi, affirmant seulement que c’était « pour des activités liées aux paris sportifs ».

“L’enquête de la ligue n’a trouvé aucune preuve que Pinto ait fait des paris sur des matchs de la LNH. La LNH considère cette affaire close.”

La LNH a déclaré qu’elle ne ferait aucun autre commentaire sur la suspension. La convention collective de la LNH/AJLNH stipule que « il est interdit de parier sur tout match de la LNH ».

Dans un communiqué, les Sénateurs d’Ottawa ont déclaré qu’ils étaient « attristés d’apprendre » le problème, mais qu’ils restaient attachés à Pinto.

« Nous avons été informés de l’enquête de la Ligue nationale de hockey sur cette affaire et des informations supplémentaires ont été mises à la disposition du club une fois l’enquête de la ligue terminée hier », ont déclaré les Sénateurs.

“Shane est un membre apprécié de notre club de hockey; un jeune homme engagé et intelligent qui a pris de mauvaises décisions qui ont entraîné une suspension de la Ligue nationale de hockey. Nous savons qu’il a des remords pour ses erreurs.”

Pinto, joueur autonome avec compensation, a raté les six premiers matchs de la saison des Sénateurs tout en poursuivant les négociations contractuelles avec le club. Le centre de 22 ans a marqué 20 buts et ajouté 35 points la saison dernière.

Le chroniqueur de hockey de Postmedia, Bruce Garrioch, a rapporté que les Sénateurs avaient annulé toutes les offres de contrat précédentes à Pinto.

L’entraîneur-chef des Sénateurs, DJ Smith, a déclaré aux journalistes jeudi à New York que l’organisation soutenait Pinto « à 100 pour cent ».

“Nous serons là pour lui, nous lui offrirons tout le soutien dont il a besoin et nous l’accueillerons à bras ouverts”, a déclaré Smith. “Je sais que le staff l’aime, je sais que les joueurs l’aiment – ​​la ville, l’organisation. Nous ferons tout ce que nous pouvons.”

La LNH, un certain nombre de ses franchises et plusieurs joueurs vedettes, dont Connor McDavid et Auston Matthews, ont conclu des accords de parrainage de premier plan avec des sites de jeux d’argent.

Les Sénateurs sont devenus la première équipe de la LNH à ajouter une entité liée au jeu comme sponsor de casque avec Bet99 en 2021. Leurs casques domicile arborent le logo de Betway, une société de jeu internationale.

Les derniers joueurs de la LNH suspendus pour jeu avant Pinto étaient Billy Taylor, Don Gallinger et Babe Pratt dans les années 1940.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne

