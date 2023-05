LNH : les stars battent les Golden Knights 4-2

LAS VÉGAS –

Ty Dellandrea a marqué deux fois en 1:27 au milieu de la troisième période et les Stars de Dallas ont battu les Golden Knights de Vegas 4-2 samedi soir pour rester en vie dans la finale de la Conférence de l’Ouest.

Les Stars ont échappé à l’élimination pour le deuxième match de suite et se dirigent vers Dallas pour le match 6 lundi soir en baisse de 3-2. Dallas tente de devenir la cinquième équipe de l’histoire de la LNH à remporter une série après avoir perdu 3-0.

Dellandrea a connu le premier match à plusieurs buts de sa carrière en séries éliminatoires, et cela a aidé à soutenir une performance de 27 arrêts de Jake Oettinger. Jason Robertson et Luke Glendening ont également marqué et Thomas Harley a obtenu deux passes décisives.

Chandler Stephenson et Ivan Barbashev ont marqué pour les Knights, et Jonathan Marchessault a obtenu deux passes pour prolonger sa séquence de points à quatre matchs. Adin Hill a effectué 30 arrêts.

Dellandrea a marqué du cercle droit pour donner l’avantage à Dallas, la rondelle déviant le défenseur de Vegas Alex Pietrangelo avec 9:25 à faire. Ensuite, Dellandrea a marqué depuis la fente avec 7:58 à faire pour la première avance multi-buts des Stars de la série.

Les équipes se sont échangées des buts lors des deux premières périodes.

Jack Eichel a combattu deux joueurs des Stars pour la rondelle dans la zone offensive de Vegas, puis Barbashev est intervenu et a fait un geste fantastique pour dépasser Oettinger et marquer avec 6:24 à jouer en première période. Les Stars n’ont pas tardé à répondre lorsque Glendening a marqué sur une déviation moins de deux minutes plus tard.

Dallas a été privé de ce qui ressemblait à un but sûr lorsque Hill a décroché un tir à bout portant de Roope Hintz, qui a ensuite jeté son dos avec incrédulité.

Comme en première période, les Knights ont inscrit un but en deuxième rapidement répondu par celui des Stars. Stephenson a marqué du cercle gauche à 16:40 de la période, et Robertson a frappé ses propres rebonds 2:09 plus tard pour porter le score à 2-2. Stephenson a égalé le record des Knights avec son huitième but en séries éliminatoires cette année, et Robertson a inscrit son cinquième de la série.