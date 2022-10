LNG Canada accélère la construction de l’installation de gaz naturel de Kitimat – Kelowna Capital News

LNG Canada accélère la construction de son terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Kitimat, la main-d’œuvre devant culminer à 7 500 personnes l’an prochain, a déclaré le nouveau PDG Jason Klein lors d’une conférence de presse et d’une visite du site le 28 septembre.

La première phase du projet GNL étant désormais achevée à 70 % et le pipeline Coastal GasLink (CGL) achevé à 75 %, Klein, qui a été nommé PDG en avril, a déclaré qu’il y avait de nombreuses raisons d’être optimiste malgré les revers de la pandémie.

“Le pipeline a eu un dépassement de coût de près de 100%”, a déclaré Klein. « Ce n’est pas notre expérience ici.

« Nous avions des contingences pour gérer les incertitudes.

« De toute évidence, le dépassement des coûts sur CGL n’était pas une bonne nouvelle. Nous avons maintenant un nouvel accord en place.

Klein a montré des progrès significatifs et le directeur de la construction de LNG Canada, Vince Kenny, a déclaré que les travaux étaient « à peu près conformes à ce que nous voulons être ».

La dernière fois que les journalistes étaient sur place il y a trois ans, l’entreprise était sur le point de commencer les fondations en béton et les logements des travailleurs venaient juste d’être construits. Maintenant, ils se concentrent sur la “construction”, a déclaré Klein.

Une fois terminé, le terminal de liquéfaction, de stockage et de chargement de gaz naturel liquéfié exportera le GNL produit par les partenaires du projet dans les champs gaziers de la Formation de Montney près de Dawson Creek.

Sans donner de date quant à la date à laquelle le projet sera terminé et prêt à commencer à exporter du gaz naturel, principalement vers les marchés asiatiques, Klein a déclaré que la phase 1 est en bonne voie pour être opérationnelle au milieu de la décennie.

La société n’a pas non plus donné de date de début pour la phase 2 du projet, qui doublerait la production de GNL.

Klein a déclaré ne pas publier le budget et LNG Canada n’a ni confirmé ni nié les coûts estimés du projet entre 17 et 18 milliards de dollars pour le terminal de Kitimat. Le budget total du projet LNG Canada, y compris CGL et les actifs en amont, a été estimé à 40 milliards de dollars, également non confirmé par LNG.

Le PDG a souligné 3,8 milliards de dollars en contrats et en approvisionnement avec des entreprises de la Colombie-Britannique, dont 3 milliards de dollars attribués localement et avec les Premières Nations.

Le nombre de travailleurs prévus pour le GNL pendant le pic de construction n’est que de 736 de moins que la population de Kitimat, 8 236 personnes au recensement de 2022. Klein a souligné que les travailleurs ne seront pas tous sur place en même temps.

Alors que la construction culminera l’année prochaine, Klein a déclaré que LNG Canada tentera de limiter l’impact de l’afflux de travailleurs principalement « volants » dans la communauté, mais ne prendra aucune nouvelle mesure pour limiter les drogues illicites et la criminalité.

Les travailleurs sont embauchés et les vérifications des antécédents sont effectuées par les entrepreneurs de LNG Canada, mais il existe des restrictions sur ce qui peut être fait en matière de vérification des antécédents.

« C’est plus ou moins la même chose. Je veux dire que nous continuerons à faire ce que nous avons fait. Ce qui a plutôt réussi. Bien sûr, il y aura des incidents et nous les traiterons lorsqu’ils se produiront », a déclaré Klein.

« Nous parlons beaucoup d’un milieu de travail respectueux.

Une partie de cette stratégie consiste à garder les travailleurs principalement dans les logements sur place du Cedar Valley Lodge, qui comprennent un resto-bar, un dépanneur, le seul Starbucks à Kitimat et des activités allant du mini-golf à un mur d’escalade et un terrain de basket. Klein a fait l’éloge des installations de loisirs et des installations d’entraînement qui sont “probablement les meilleures de cette partie de la Colombie-Britannique”, affirmant qu’elles le rendent “vraiment confortable et accueillant pour les gens qui travaillent ici”.

Il y a des groupes anonymes d’alcooliques et de narcotiques, des groupes d’hommes, des groupes de femmes, des groupes religieux et des conseillers en santé mentale sur place ainsi que deux cliniques pour limiter l’impact sur le système de santé local.

“Il y a des perquisitions K-9, nous, évidemment, s’il y a de la criminalité, nous nous en occupons”, a déclaré Klein.

« Plus généralement, nous essayons de résoudre les problèmes de santé mentale et de dépendance, qui sont un problème dans toute la société. Nous essayons de résoudre le problème sous-jacent et ensuite, bien sûr, nous sommes très étroitement liés au district de Kitimat et à la GRC s’il y a des problèmes pour les résoudre.

Klein a déclaré que les nouveaux travailleurs participent à des discussions sur la culture autochtone et à des séances de sensibilisation avant même de commencer une formation à la sécurité. “Il s’agit de respecter Kitimat, de respecter notre communauté et de se respecter les uns les autres.”

Klein a déclaré que LNG Canada s’était engagé dès le début à minimiser l’impact dans les communautés de Kitimat et de Terrace. Notamment autour des infrastructures. “C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons un établissement ici et la raison pour laquelle nous avons deux cliniques de santé ici sur place afin de ne pas alourdir le système de santé.”

Pendant une grande partie de la période COVID, Klein a déclaré que les gens n’étaient pas autorisés à quitter le camp, mais que les travailleurs sont désormais libres de faire ce qu’ils veulent en dehors des heures de travail et de dépenser de l’argent dans des entreprises locales.

«Il y a une partie de la communauté qui se concentre principalement sur la minimisation de l’impact sur eux, puis il y a une partie de la communauté, les propriétaires d’entreprise, qui attendent avec impatience l’opportunité de générer plus de revenus. Et il y a un équilibre à trouver là-bas.

Klein a déclaré que même si l’installation augmentera les émissions locales, l’industrie canadienne du gaz naturel relativement propre compensera les émissions mondiales et réduira la dépendance au charbon en Asie dans un contexte de demande accrue de GNL américain en Europe.

“Sur net zéro, notre objectif est de réduire l’impact environnemental ici à Kitimat”, a-t-il déclaré, ajoutant que les Premières Nations ont des priorités différentes, allant de l’emploi aux préoccupations concernant la réponse à tout déversement potentiel de gaz dans l’océan.

« Nous avons essayé de rencontrer toutes les Premières Nations là où elles souhaitent être rencontrées et d’avoir une discussion sur l’atténuation des impacts qui est significative pour elles et c’est un dialogue continu.

