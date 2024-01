LMTLS habille un magasin de beauté coréen d’une texture rocheuse faisant écho à la nature vierge de Madagascar

magasin phare skin1004 par LMTLS

Niché à Myeong-dong, Séoulla peau1004 magasin phare par LMTLS se démarque au milieu de la scène bondée des soins de la peau avec son design rock texturé. S’inspirant de la beauté naturelle immaculée de Madagascar, le magasin abandonne le motif vert typique pour une palette chaleureuse de bruns et de beiges. Au lieu de cela, l’équipe de conception a cherché à combiner des éléments tels que des roches, des galets et du sable pour créer une oasis urbaine, offrant aux visiteurs une évasion unique de l’agitation de la ville. Cet accent mis sur l’originalité vise à trouver un écho auprès des clients qui recherchent quelque chose de différent dans leur expérience de soins de la peau. Des éléments tels que des fenêtres incurvées, des bancs en laiton et un aménagement paysager soigneusement organisé améliorent la profondeur spatiale, allant au-delà d’une simple conception bidimensionnelle. L’utilisation de métal en laiton dans l’entrée et les fenêtres reflète la philosophie contemporaine de la marque Skin1004, reliant les éléments naturels à leurs produits cosmétiques grâce à une technologie de pointe.

toutes les images de Swan Park

Intérieurs inspirés de la nature à Myeongdong

Le design signé LMTLS (voir plus ici) cherche à offrir une expérience multisensorielle en mélangeant différents paysages naturels au sein du cadre urbain. Ce contraste avec le paysage urbain animé de l’extérieur crée un espace attrayant, invitant à la curiosité et offrant une escapade rafraîchissante aux visiteurs. En entrant par la façade extérieure en pierre, l’intérieur du premier étage imite un sentier naturel, avec des tons bruns chauds évoquant des paysages désertiques et rocheux. Ce niveau fonctionne comme une zone d’exposition reflétant la philosophie de la marque, tandis que le deuxième étage abrite un salon et une section de vente pour les tests de produits et les événements. Ces zones sont reliées par un vide, présentant une sculpture qui harmonise la nature intacte avec le design moderne.



skin1004 embrasse le concept de « nature intacte »

Les visiteurs traversent des paysages de roseaux, rencontrent des vagues d’eau simulées, visualisent des scènes naturelles sur des murs multimédias et touchent des textures rocheuses brutes, s’immergeant dans le thème de la nature intacte. Un escalier inspiré de la forêt de roseaux mène au deuxième étage, où les visiteurs peuvent explorer et acheter des produits cosmétiques. Un éclairage lumineux monté au plafond du deuxième étage projette une douce lueur sur la sculpture, préservant l’ambiance naturelle subtile des deux niveaux et rehaussant l’atmosphère générale.



les tons bruns chauds évoquent les paysages désertiques et rocheux



skin1004 redéfinit la nature avec des tons terreux et des textures brutes



le deuxième étage abrite un salon et un espace de vente pour les tests de produits et les événements sociaux