LMN Architects et Field Operations ouvrent une extension d’aquarium à Seattle

Le studio d’architecture LMN Architects et le studio de paysage Field Operations ont ouvert une extension d’aquarium revêtue de bois surmontée d’un parc public qui fait office de pont entre la ville et le front de mer de Seattle.

Faisant partie d’une initiative plus vaste visant à réhabiliter le front de mer de Seattle, qui a débuté par la restauration de la digue de la ville en 2017, cette étape récemment achevée comprend le pavillon océanique de l’aquarium de Seattle par LMN Architectes et la promenade Overlook par Opérations sur le terrain.

Le Seattle Aquarium Ocean Pavilion (Ocean Pavilion) est une extension de 50 000 pieds carrés (4 645 mètres carrés) de l’aquarium de Seattle, qui s’étend perpendiculairement à l’extension le long d’une jetée.

Le parc Overlook Walk se trouve au sommet de l’extension, agissant comme un toit vert, et s’étend pour former un pont piétonnier au-dessus d’un espace vertical de 100 pieds (30 mètres) entre l’aquarium au bord de l’eau et le célèbre marché de Pike Place de la ville.

Les deux projets sont destinés à servir de lien entre le front de mer et la ville, selon les studios.

« Le projet a été guidé par le désir de concevoir un « front de mer pour tous » au service de la communauté de Seattle », a déclaré Mark Reddington, partenaire de LMN Architects.

« Cette conception a été développée autour de l’idée de créer un réseau de connexions accessibles et inclusives reliant la ville, le front de mer et l’océan, intégré aux expériences intérieures et extérieures du Pavillon Océan. »

Revêtu d’une façade de fines lattes de bois de cèdre d’Alaska, le Pavillon de l’Océan s’étend sur deux niveaux et est centré autour d’un grand habitat océanique de 25 000 gallons (94 mètres cubes) appelé The Reef, peuplé de 120 espèces de poissons et d’invertébrés.

Les visiteurs entrent dans l’espace du pavillon sous un surplomb, qui offre une vue aérienne sur le récif. Les couloirs de chaque côté du réservoir mènent ensuite à une grande fenêtre d’observation principale, ainsi qu’au hall central et à l’atrium du bâtiment.

Un escalier circulaire mène à la mezzanine du deuxième niveau, qui contient une deuxième fenêtre donnant sur la partie supérieure du réservoir.

Un petit habitat appelé The Archipelago s’élève également sur les deux niveaux et présente un récif de corail submergé visible au premier niveau et une forêt de mangrove exposée entourée de bassins au second.

L’arrière du musée fait face à la ville et présente un style plus utilitaire comme un clin d’œil à la « périphérie urbaine » environnante. Cela comprend des « aperçus » des opérations internes du musée, telles que ses pompes, ses filtres et ses réservoirs.

Le studio a intégré des stratégies durables dans le bâtiment, telles qu’un système entièrement électrique et le recyclage de l’eau de mer. Il vise les certifications LEED Gold et ILFI Zero Carbon.

Selon Field Operations, Overwalk Park est le « pivot et l’icône » du développement.

L’aspect public du parc sur le toit distingue également le projet.

« Cette transformation de l’ensemble du front de mer central de Seattle ne peut être sous-estimée en termes d’ampleur, de portée et d’ambition », a déclaré James Corner, partenaire fondateur de Field Operations.

« Il s’agit d’une réalisation vraiment extraordinaire, de classe mondiale, et Overlook Walk est le pilier et l’icône de l’ensemble du projet. »

Le parc « descend » du marché de Pike Place, s’étendant pour couvrir le Pavillon de l’Océan d’un côté et formant un grand escalier qui mène aux jetées de l’autre.

L’escalier servira de sièges et d’amphithéâtre pour la programmation publique.

Selon les studios, ils ont tous deux travaillé avec les communautés autochtones locales pour conceptualiser la conception du projet, y compris un éducateur et un chercheur en systèmes alimentaires. Valérie Segrestqui a travaillé sur la sélection de plantes indigènes.

Autres projets inclus dans Développement du secteur riverain de Seattle Il existe un certain nombre d’améliorations apportées aux routes locales. Après l’achèvement de parcs urbains supplémentairesle développement global devrait être terminé en 2025.

LMN Architects a également récemment achevé la construction d’un centre de congrès à Seattle, tandis que Field Operations a annoncé des travaux sur un futur campus de recherche de bureau de la NASA dans la Silicon Valley.

La photographie est de Lara Nageuse/Esto sauf indication contraire