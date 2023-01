Lloyd Morrisett, co-créateur de “Sesame Street”, est mort à 93 ans

Le co-créateur de “Sesame Street”, Lloyd N. Morrisett, est décédé à l’âge de 93 ans, a annoncé mardi le “Sesame Workshop”.

“Sesame Workshop pleure le décès de notre estimé et bien-aimé co-fondateur Lloyd N. Morrisett, PhD, décédé à l’âge de 93 ans”, a déclaré l’organisation dans un communiqué à Fox News Digital.

Il a poursuivi: “Fiduciaire honoraire à vie, Lloyd laisse un héritage démesuré et indélébile parmi des générations d’enfants du monde entier, avec” Sesame Street “seulement l’hommage le plus visible à une vie de bon travail et à un impact durable.”

Morrisett a cofondé le Children’s Television Workshop avec Joan Ganz Cooney en 1968, et “Sesame Street” a été diffusé pour la première fois en 1969.

L’émission “a commencé par une seule question audacieuse : la télévision pourrait-elle être utilisée pour éduquer les enfants ?” l’atelier raconte son histoire sur son site internet.

Qualifiant Morrisett de “leader sage, réfléchi et surtout aimable de l’atelier depuis des décennies”, l’atelier a cité les propos de Cooney. “Sans Lloyd Morrisett, il n’y aurait pas de ‘Sesame Street’. C’est lui qui a eu l’idée d’utiliser la télévision pour enseigner aux enfants d’âge préscolaire les compétences de base, comme les lettres et les chiffres. Il était un partenaire de confiance et un ami fidèle pour moi depuis plus de cinquante ans, et il nous manquera beaucoup.

Morrisett a été président de Sesame Worship jusqu’en 2000 et est resté au conseil d’administration jusqu’à sa mort, selon Variety.