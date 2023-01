Lloyd Morrisett, co-créateur de “Sesame Street”, décède à 93 ans

Lloyd Morrisett, le co-créateur de l’émission télévisée pour enfants bien-aimée Rue Sésame, est décédé, le Atelier Sésame annoncé le lundi. Il avait 93 ans.

Il est décédé de causes naturelles dimanche à son domicile de San Diego, a déclaré sa fille Julie Le journaliste hollywoodien.

Joan Ganz Cooney, son co-fondateur et ami proche, l’a bien dit. “Sans Lloyd Morrisett, il n’y aurait pas de Rue Sésame. C’est lui qui a eu l’idée d’utiliser la télévision pour enseigner aux enfants d’âge préscolaire les compétences de base, telles que les lettres et les chiffres. — Atelier Sésame (@SesameWorkshop) 23 janvier 2023

En 1966, Morrisett s’est associé à son amie Joan Ganz Cooney pour développer un programme qui pourrait aider à préparer les enfants à la scolarisation précoce. Trois ans plus tard, Sesame Street a fait ses débuts, apprenant aux enfants à lire et à compter avec l’aide de Big Bird, le Cookie Monster, Oscar le Grouch et les Muppets créés par le légendaire marionnettiste Jim Henson.

“Sans Lloyd Morrisett, il n’y aurait pas de rue Sésame”, a écrit Cooney dans tweeter accompagnant l’annonce de Sesame Workshop. “C’est lui qui a eu l’idée d’utiliser la télévision pour enseigner aux enfants d’âge préscolaire des compétences de base, comme les lettres et les chiffres. Il était un partenaire de confiance et un ami fidèle pour moi depuis plus de cinquante ans, et il nous manquera beaucoup.”

L’émission continuerait également à enseigner aux enfants la tolérance, le divorce et le racisme. Son cadre et sa distribution ont été conçus pour être un miroir accueillant pour les enfants défavorisés, reflétant la diversité des zones urbaines telles que New York. Dans le contexte du mouvement des droits civiques des années 1960, c’était l’une des premières émissions de télévision à montrer des enfants noirs et blancs jouant ensemble.

“C’était un environnement urbain, conçu dès le départ pour montrer la diversité”, a déclaré Morrisett dans une interview en 2019 avec Radio universitaire américaine alors que l’émission fêtait ses 50 ans. “Et, bien sûr, les Muppets étaient de couleurs différentes, de formes différentes, de tailles différentes. Et cela a été volontairement mis en place pour montrer aux enfants qu’ils pouvaient être amis avec des gens qui ne leur ressemblaient pas.”

Morrisett a été président du conseil d’administration de Sesame Workshop, qui supervise Sesame Street de 1968 à 2000, avant d’être nommé administrateur honoraire à vie.

“Un dirigeant sage, réfléchi et surtout aimable de l’Atelier pendant des décennies, Lloyd était fasciné par le pouvoir de la technologie et réfléchissait constamment à de nouvelles façons de l’utiliser pour éduquer”, a déclaré l’Atelier Sésame dans un communiqué. déclaration sur Twitter.

L’émission qu’il a aidé à créer est devenue l’une des émissions les plus anciennes au monde, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine dans plus de 150 pays. Au cours de sa course de plus de cinq décennies, Sesame Street a remporté 216 Emmys et 11 Grammys, et en 2019, il est devenu le premier programme télévisé à recevoir les Kennedy Center Honors.

Morrisett et Cooney ont accepté la reconnaissance, accompagnés de Big Bird, Elmo et Abby Cadabby.