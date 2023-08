Lloyd: l’USWNT avait besoin de la mentalité de l’Angleterre pour progresser à la WWC

SYDNEY – La légende de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Carli Lloyd, a déclaré qu’elle ne regrettait pas ses critiques à l’égard de l’équipe lors de la Coupe du monde féminine, et a ajouté qu’elle avait besoin d’une mentalité similaire à celle de l’Angleterre.

Lloyd, qui a pris sa retraite en 2021, a critiqué la performance de l’USWNT lors de la Coupe du monde 2023 alors que les Américains se sont finalement écrasés en huitièmes de finale contre la Suède aux tirs au but. Et elle a doublé cette critique samedi à Sydney.

« Je ne reviens sur rien de ce que j’ai dit », a déclaré Lloyd. « Je parle d’expérience, faisant partie de l’équipe, j’ai joué avec beaucoup de ces joueurs, joué sous Vlatko [Andonovski], faisait toujours partie intégrante de ce cycle. J’ai malheureusement vu la trajectoire vers laquelle l’équipe se dirigeait. Malheureusement, ce n’était pas une bonne performance, et ce que j’ai dit était exactement ce que je ressentais et venait du fond du cœur. »

Lloyd a ajouté que l’USWNT n’était pas assez en forme lors de la récente Coupe du monde et a comparé les efforts de l’équipe à ceux de l’Angleterre, qui a atteint la finale pour la première fois de son histoire.

« Nous avons toutes les ressources investies, nous avons le vivier de talents, nous avons le soutien, nous avons l’expérience, et donc il y a tout ce récit de » le monde a rattrapé « , mais à mon avis, l’équipe n’était pas en forme assez, l’équipe n’a pas montré cette mentalité nécessaire pour gagner comme vous le voyez avec l’Angleterre », a déclaré Lloyd.

« Vous voyez une équipe d’Angleterre qui a essentiellement ressemblé à nos équipes au fil des ans. Ils marquent un but, mais il n’y a pas lieu de paniquer, ils le découvrent. Ils n’ont pas nécessairement joué leur meilleur football , mais ils ont la résilience, et je pense que c’est la clé et c’est pourquoi ils sont en finale.

« Je pense qu’il y a une ère générationnelle qui est révolue, et donc, maintenant, à quoi cela ressemble-t-il? À quoi ressemble l’avenir? Je n’en ai aucune idée, car la prochaine étape consiste évidemment à recruter un entraîneur. »

Carli Lloyd a pris sa retraite du jeu en 2021 après avoir remporté deux Coupes du monde et deux médailles d’or olympiques. MARTY MELVILLE/AFP via Getty Images

Andonovski a démissionné de son poste de directeur de l’USWNT jeudi. Lloyd pense que la prochaine nomination de l’équipe est « l’embauche la plus cruciale que US Soccer devra faire, et ils doivent bien faire les choses ».

Et lorsqu’on lui a demandé qui elle aimerait être la nouvelle manager de l’USWNT, Lloyd a désigné la manager de l’Angleterre Sarina Wiegman, qui prépare son équipe pour la finale de la Coupe du monde de dimanche avec l’Espagne.

« Si je pouvais revenir et jouer à nouveau, j’adorerais jouer pour Sarina Wiegman », a déclaré Lloyd. « Elle ressemble juste à une personne incroyable, un entraîneur incroyable, comprend cette ligne de traitement des joueurs avec respect et apprend à les connaître, mais aussi à tirer le meilleur parti d’eux.

« Je pense qu’elle est géniale, mais on a clairement dit qu’elle n’irait nulle part, donc honnêtement, je ne sais pas. Il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs que je dirais, à part elle, qui se sont vraiment élevés pour être l’un des meilleurs. «

Wiegman s’est déjà exclue du poste vacant et a déclaré qu’elle souhaitait honorer son contrat avec la FA anglaise, qui dure jusqu’en 2025. Lloyd espère que quel que soit l’entraîneur choisi par les Américains, il profitera de l’occasion pour recommencer.

« Je ne pense pas que US Soccer devrait faire venir quelqu’un qui a été là, pas même un entraîneur adjoint », a déclaré Lloyd.

« [Matildas manager] Tony Gustavson ? Trop d’histoire avec l’équipe. Vous avez Laura Harvey là-bas qui est un excellent entraîneur mais qui a encore une fois fait partie de la jeunesse, a été assistante de l’équipe nationale.

« À mon avis, table rase, vous faites venir quelqu’un qui n’a aucun lien, mais aussi quelqu’un du côté des assistants qui peut aider du point de vue américain qui connaît les joueurs et tout ça. Ça va être très délicat. »