Lloyd: la nuit magique de 71 points de Donovan Mitchell pour les Cavs rendue possible par un tir qu’il a raté

CLEVELAND – Quin Snyder a été méticuleux dans sa préparation pour des événements comme celui-ci. Eh bien, peut-être pas 71 comme ça. Mais le jeu en ligne, il faut l’avoir des moments où le tireur sur la ligne des lancers francs contrôle le résultat. Donovan Mitchell en a pratiqué certaines variations au moins une fois par mois avec Snyder dans l’Utah.

Mitchell préfère le manque élevé à l’arrière de la jante à l’entraînement en ligne à l’avant. Le lecteur de ligne est trop imprévisible. Il peut aller dans des endroits où il ne veut pas qu’il aille. Lundi, le ballon est allé exactement là où Mitchell l’a dirigé pendant les 53 minutes entières, donc bien sûr il a suivi les ordres pendant le moment le plus important de la nuit.

Mitchell a fait quelque chose lundi soir au Rocket Mortgage FieldHouse qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la NBA : 71 points et 11 passes décisives. Aucun joueur n’a jamais marqué autant et réussi encore autant de passes décisives. Ajoutez-le ensemble et Mitchell a compté 99 points dans la victoire 145-134 des Cavs en prolongation contre les Bulls.

Il est le sixième joueur à marquer au moins 71 dans un match. Ni Michael Jordan ni LeBron James ne figurent sur cette liste.

“En 15 ans, c’est la meilleure performance que j’ai jamais vue”, a déclaré Kevin Love, qui a joué aux côtés de LeBron et Kyrie Irving pendant quatre ans dans ce bâtiment. Ni l’un ni l’autre n’a jamais rien fait de tel. Love a vu Irving marquer 55 points ici contre Portland et 57 en prolongation à San Antonio. Mitchell a marqué 55 buts après la mi-temps lundi.

Une nuit où les Cavs n’avaient pas Darius Garland et Evan Mobley, et dans un match qui a commencé avec l’entraîneur des Cavs JB Bickerstaff croyant que les Bulls essaieraient de forcer le ballon hors des mains de Mitchell, Mitchell contrôlait tout.

“Je n’ai jamais été témoin d’une telle performance en direct”, a déclaré Bickerstaff. “Nous avons eu droit ce soir à l’une des plus grandes performances de l’histoire de la NBA.”

Mais 71 n’est pas possible sans heures supplémentaires, ce qui n’est pas possible sans la sorcellerie sorcellerie magie vaudou que Mitchell a accomplie à la ligne à la fin du règlement. De tous les clichés éblouissants et vertigineux qu’il a réalisés lundi, c’est celui qu’il a réalisé sous le rebord qui a été le plus spectaculaire pour moi. Il a mis le ballon dans le panier 42 fois lundi (22 buts sur le terrain, 20 lancers francs), mais c’est celui qu’il a raté – intentionnellement, bien sûr – qui a rendu tout le reste possible.

Les Bulls, qui menaient autrefois par 21, ont judicieusement commis une faute sur Mitchell avant qu’il ne puisse se faire tirer dessus avec 4,4 secondes à jouer et les Cavs à la traîne 130-127. Mitchell a effectué le premier lancer franc avant que ses instincts de l’Utah ne se manifestent et que l’exercice d’incendie ne commence. Tout le monde à l’étage et dans le bâtiment savait qu’il devait intentionnellement rater le deuxième coup. Love a commencé à marcher vers le panier pour s’aligner pour le rebond, mais Mitchell l’a redirigé vers la ligne des 3 points. Il voulait Love là-bas comme sécurité, donc si Mitchell perdait l’équilibre du carambole, au moins il pourrait le renvoyer à un autre tireur au buzzer.

Mitchell regarda le banc et appela Robin Lopez. Alors Andre Drummond s’est enregistré pour Chicago. Lopez mesure 7 pieds. Drummond a une fiche de 6-11. Jarrett Allen a une fiche de 6-9. Soudain, il y avait 21 pieds de viande positionnés sous le panier pour le rebond, puis le “petit” 6-5 Zach LaVine. Les Bulls n’avaient pas un autre gros pour égaler les Cavs, ce qui était important. Mitchell les a finalement tous battus au ballon.

Mitchell savait que Chicago n’avait pas vraiment deux gros points pour égaler Lopez et Allen. Alors il a lancé le tir haut vers le côté de LaVine et en un seul mouvement a sprinté après, a tourné autour de Patrick Williams des Bulls comme s’il était un cône de stationnement, a sauté haut dans les airs, a attrapé le ballon et l’a retourné du verre avant de s’écraser sur le plancher.

Il l’a pratiqué tout le temps dans l’Utah, d’abord avec Derrick Favors et Rudy Gobert, puis avec Hassan Whiteside et Gobert. Les Cavs y ont travaillé une fois à Toronto, et quand Mitchell a continué à faire référence à Toronto dans l’instant lundi, il a pensé que tout le monde comprenait ce qu’il voulait dire.

“Mais ils m’ont juste dit qu’ils n’avaient aucune idée de ce dont je parlais”, a déclaré Mitchell. Peu importait. Il l’a fait lui-même.

Le fait qu’il ait réussi à accomplir tout cela et à tirer quand même était une sorte de sorcellerie. Le fait qu’il soit entré était magique. Car aussi souvent qu’il l’a foré, c’est la première fois que Mitchell pouvait se rappeler que le jeu fonctionnait dans un match. Uniquement possible lors d’une nuit qui se termine en 71.

Cette arène aura un jour des maillots LeBron, Love et Irving suspendus dans les chevrons. Ensemble, ils ont disputé 1 708 matchs sous un maillot des Cavs, mais n’ont jamais accompli quoi que ce soit comme ce que Mitchell a créé lors de son 34e match en tant que Cavs lundi. Il s’est parfaitement intégré à la formation, au vestiaire et à la ville depuis son arrivée ici cet été. Il a clôturé de nombreux matchs à domicile aux chants “MVP” depuis le début de la saison. Mais jamais comme ça. C’était une foule à guichets fermés en délire réalisant qu’elle venait de vivre quelque chose dont peu d’autres avaient été témoins.

Cette fois, Cedi Osman a attrapé un microphone après le match et a dirigé la foule dans ces chants “MVP”. Les coéquipiers de Mitchell l’ont inondé de bouteilles d’eau à mi-terrain.

Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Robinson, Elgin Baylor et David Thompson. C’était l’étendue du Club 71 avant que Mitchell ne se fraie un chemin dans la voie à la fin du règlement. Puis, finalement, dans l’air rare de l’histoire.

