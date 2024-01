Lloyd Austin saute les remarques pré-écrites sur les problèmes de santé lors de son premier discours public depuis le scandale du secret

Politique





WASHINGTON — Il semble y avoir une fin au secret de ce secrétaire.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a accueilli ce mois-ci la réunion du groupe multinational de contact avec l’Ukraine depuis son domicile mardi et a ignoré les remarques pré-écrites reconnaissant ses récentes alertes de santé, qu’il a scandaleusement cachées à ses collègues du Pentagone – et à son patron à la Maison Blanche – pendant des jours. .

“Comme vous pouvez le constater, je viens de chez moi aujourd’hui”, Austin était censé dire en tête de son discours d’ouverture de la réunion avec l’UCG, un groupe de plus de 50 pays qui se réunissent chaque mois pour discuter des moyens de répondre aux besoins de défense de l’Ukraine. « Je me sens bien et j’ai hâte de revenir très bientôt au Pentagone. Et je suis reconnaissant pour tous vos vœux chaleureux.

Au lieu de cela, il a dépassé ce qui aurait été sa première reconnaissance en direct de sa décision déroutante de ne pas dire au président Biden ou à ses collègues du ministère de la Défense qu’il avait été hospitalisé le 1er janvier en raison des complications d’une prostatectomie du 22 décembre.

“Nous sommes impatients d’aborder cette nouvelle année avec une nouvelle énergie”, a déclaré Austin en avançant dans son scénario préparé. “Nous sommes tous ici pour réaffirmer notre soutien à une Ukraine libre, sûre et souveraine et pour garantir que nous continuons à doter l’Ukraine des capacités dont elle a besoin pour l’hiver et au-delà.”

Austin a choqué Washington ce mois-ci lorsqu’il a été révélé qu’il n’avait même pas informé son adjointe, Kathleen Hicks, de son hospitalisation lorsqu’il lui avait transféré son autorité de secrétariat depuis l’hôpital.

Le secrétaire typiquement imposant, pesant 270 livres, est également apparu sensiblement plus mince lors de son premier discours public depuis qu’il a choqué Washington en omettant de dire au président Biden qu’il avait été emmené en ambulance au centre médical militaire national Walter Reed le 1er janvier.

Austin n’a même pas informé son adjointe, Kathleen Hicks, de son hospitalisation alors qu’il lui transférait son autorité de secrétariat depuis l’hôpital. Ce n’est que le 4 janvier – trois jours après qu’elle a pris ses fonctions – que Hicks, la Maison Blanche et le reste du Pentagone ont compris pourquoi il avait agi ainsi.

Le chef du Pentagone est revenu au travail virtuellement après Walter Reed le 5 janvier, conseillant le président sur des questions de défense cruciales – y compris la frappe aérienne menée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les terroristes houthis au Yémen le 11 janvier – pendant la majeure partie de son séjour à l’hôpital de deux semaines. .

Des médecins ukrainiens portent secours à une personne blessée mardi lors d’une attaque russe contre Kharkiv. Images mondiales Ukraine via Getty Images

Il a été libéré lundi dernier et travaille depuis chez lui jusqu’à ce qu’il ait suffisamment récupéré pour retourner au Pentagone.

Avant la crise sanitaire d’Austin, la réunion de mardi de l’UCG devait avoir lieu en personne. Depuis sa création en mai 2022, le groupe alterne chaque mois des réunions physiques et virtuelles, même si la dernière s’est également tenue virtuellement.

Étant donné l’incapacité d’Austin de voyager, des dispositions ont été prises pour tenir la réunion en ligne.

Mais la séance virtuelle de mardi était différente car le secrétaire est apparu depuis son une maison de plus de 3,5 millions de dollars en Virginie.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, apparaît virtuellement lors d’une réunion multinationale mardi – ignorant les commentaires préparés faisant allusion à son récent problème de santé. PA

Alors que ses collègues – le chef d’état-major interarmées, le général CQ Brown et la secrétaire adjointe à la Défense pour les affaires de sécurité internationale, Celeste Wallander – appelaient depuis l’installation officielle habituelle flanquée d’énormes drapeaux ukrainiens et américains dans la salle de briefing du Pentagone, Austin a maladroitement est apparu d’une pièce d’un blanc éclatant qui ressemblait plus à un placard qu’à un bureau.

Le secrétaire a apparemment tenté de rendre cet ensemble de fortune plus officiel, mais ses efforts ont échoué. Il s’est assis devant ce qui ressemblait à un grand autocollant du sceau du ministère de la Défense et deux drapeaux miniatures américains et ukrainiens posés sur une photocopieuse dans un coin.

Une autre chose qu’Austin n’a pas mentionnée : le conflit actuel pour savoir si le Congrès adoptera un projet de loi de financement supplémentaire qui fournirait à l’Ukraine des dizaines de milliards de dollars supplémentaires en armes alors que la guerre menée par la Russie contre ce pays approche de son deuxième anniversaire le mois prochain.

Une femme âgée ensanglantée est secourue après une frappe russe sur Kharkiv en Ukraine mardi. Pavlo Pakhomenko/NurPhoto/Shutterstock

Au lieu de cela, il a exhorté les autres pays à fournir davantage de soutien à l’Ukraine, car l’avenir du financement américain pour cet effort reste flou.

“[Russian President Vladimir] Poutine espère que les missiles et les drones démoraliseront le peuple ukrainien et briseront l’esprit combatif. de l’armée ukrainienne », a déclaré Austin. « J’exhorte donc ce groupe à creuser profondément pour fournir à l’Ukraine davantage de systèmes de défense aérienne et d’intercepteurs au sol qui peuvent sauver des vies. »

Mais si Austin veut obtenir le soutien législatif pour le financement américain supplémentaire, son récent scandale n’a guère aidé cet effort.

Les Républicains et les Démocrates ont appelé à sa démission suite à cette épreuve.

Il a été invité à témoigner sur la question devant la commission des services armés de la Chambre des représentants le 14 février.

Le Pentagone n’a pas encore indiqué si le secrétaire envisageait de se conformer à la demande et de se présenter à l’audience.











