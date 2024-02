Lloyd Austin libéré après sa dernière hospitalisation et se rétablit à la maison

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été libéré de sa dernière hospitalisation mardi, ont indiqué des responsables, alors qu’il se remet difficilement d’un cancer de la prostate qui a inclus une intervention chirurgicale en décembre et un long séjour en soins intensifs le mois dernier. Austin, 70 ans, a été libéré du centre médical militaire national Walter Reed dans le Maryland vers 15h30, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Il a repris ses fonctions de secrétaire à la Défense vers 17 heures et devrait poursuivre sa convalescence depuis son domicile et participer à distance aux réunions de mercredi.

Les médecins d’Austin, John Maddox et Gregory Chesnut, ont déclaré dans le communiqué qu’il avait développé un problème de vessie « lié à son opération du cancer de la prostate en décembre 2023 » et que son état à son retour à l’hôpital dimanche « indiquait la nécessité d’une surveillance étroite de la part du médecin ». équipe de soins intensifs et soins de soutien.

Le problème de vessie d’Austin n’était pas lié au cancer lui-même, ont déclaré ses médecins, et “n’aura aucun effet sur son excellent pronostic de cancer”. Ils s’attendent à un rétablissement complet.

Austin a été admis à l’hôpital dimanche vers 14h20 et a confié ses fonctions quelques heures plus tard à la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks. Un jour plus tard, il a été placé sous anesthésie générale alors qu’il subissait une procédure similaire, ont indiqué des responsables du Pentagone.

La santé d’Austin et sa gestion ont fait l’objet d’un examen minutieux après qu’il ait caché son diagnostic de cancer au président Biden et à d’autres cadres supérieurs pendant des semaines, même après avoir subi une intervention chirurgicale le 22 décembre pour le traiter. Une ambulance l’a de nouveau emmené à Walter Reed le 1er janvier, alors qu’il souffrait de complications douloureuses, notamment une infection des voies urinaires et de la vessie, mais il a caché cette information à la Maison Blanche jusqu’au 4 janvier.

Austin est resté hospitalisé pendant deux semaines et a été libéré le 15 janvier.

Le secrétaire à la Défense s’est ensuite excusé pour son secret, affirmant que le diagnostic de cancer avait été un « coup de poing » et qu’il aurait dû mieux le gérer compte tenu de son rôle public.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré le 1er février qu’il aurait dû informer le président Biden et le public de son récent diagnostic de cancer. (Vidéo : Le Washington Post)

Le bureau de l’inspecteur général du ministère de la Défense a ouvert un examen indépendant de l’affaire, et le personnel d’Austin a récemment conclu son propre examen de 30 jours sur la façon dont son hospitalisation a été gérée. Ses conclusions n’ont pas encore été rendues publiques.

On ne sait pas quand Austin pourrait revenir au Pentagone. Il devrait rencontrer virtuellement mercredi matin les ministres de la Défense de dizaines de pays soutenant les efforts de l’Ukraine visant à expulser les forces d’invasion russes. Le 29 février, il doit témoigner devant la commission des services armés de la Chambre des représentants, dont les membres ont critiqué la façon dont il a géré sa crise sanitaire.

David Yee, directeur des services d’urologie et génito-urinaires au centre médical Sutter Roseville en Californie, a déclaré qu’il peut être plus difficile pour les personnes de se remettre d’une intervention chirurgicale ou d’une hospitalisation à mesure qu’elles vieillissent.

“Au fil du temps, les gens se déconditionnent et votre capacité à rebondir immédiatement et à reprendre votre activité normale diminue considérablement”, a déclaré Yee.

Yee a déclaré qu’il conseillerait à un patient dans une situation similaire à celle d’Austin de donner la priorité à sa santé, en lui expliquant «l’importance non seulement de traiter la crise médicale immédiate, mais également de prendre le temps de se rétablir avant de reprendre pleinement ses fonctions».