Lloyd Austin : le secrétaire à la Défense est sorti de l’hôpital et devrait retourner au Pentagone « plus tard cette semaine »

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, devrait sortir de l’hôpital plus tard mardi, a annoncé le Pentagone.





Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, est sorti de l’hôpital mardi après-midi après être traité pour un problème de vessie et devrait revenir au Pentagone « plus tard cette semaine », a indiqué le ministère de la Défense.

Il a repris toutes ses fonctions depuis son domicile à 17 heures, environ 48 heures après avoir transféré ses responsabilités pour la première fois à son adjointe, Kathleen Hicks.

Austin “récupérera et exercera ses fonctions à distance depuis chez lui pendant un certain temps avant de retourner travailler au Pentagone plus tard cette semaine”, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré plus tôt mardi qu’Austin était « en bon état » et que le Pentagone prévoyait qu’il serait libéré du centre médical militaire national Walter Reed plus tard dans la journée.

Le problème de vessie qui a hospitalisé Austin dimanche n’était pas lié au diagnostic de cancer de la prostate qu’il avait reçu en décembre, a déclaré Singh. Les médecins de Walter Reed ont déclaré que cela était lié à l’opération chirurgicale visant à traiter le cancer. Les complications de la procédure ont d’abord envoyé Austin à l’hôpital le jour du Nouvel An, où il est resté deux semaines.

La cause du récent problème de vessie a été identifiée et traitée lundi par une procédure non chirurgicale, ont indiqué les médecins.

Le secrétaire, a déclaré Singh, prévoit toujours de participer et de prononcer son discours d’ouverture au Groupe de contact virtuel sur la défense de l’Ukraine mercredi.

La récente hospitalisation d’Austin est survenue quelques semaines seulement après son admission en janvier à la suite de complications liées à une procédure visant à traiter son cancer de la prostate. Il a été vivement critiqué pour avoir tardé plusieurs jours à informer la Maison Blanche de cette hospitalisation, dont il a déclaré assumer l’entière responsabilité.

« Je veux être très clair : nous n’avons pas géré cela correctement. Et je n’ai pas bien géré cela. J’aurais dû parler au président de mon diagnostic de cancer. J’aurais également dû le dire à mon équipe et au public américain, et j’en assume l’entière responsabilité”, a déclaré Austin. lors d’une conférence de presse ce mois-ci. “Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et du peuple américain.”

Un responsable de l’administration a déclaré mardi à CNN que le président Joe Biden et Austin se sont entretenus par téléphone mardi et que le président lui a souhaité « bonne chance dans son rétablissement ».

Un communiqué des médecins d’Austin lundi indique qu’Austin a subi “des procédures non chirurgicales sous anesthésie générale pour résoudre son problème de vessie”. Ils ont ajouté qu’ils pensaient qu’il se rétablirait avec succès.

Ils ont a également dit Austin « devrait se rétablir complètement » de son diagnostic de cancer.

Ce titre et cette histoire ont été mis à jour avec des développements supplémentaires.