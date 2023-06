Lloyd Austin et le chinois Li Shangfu font du commerce avec Taïwan et la mer de Chine méridionale

Commentez cette histoire Commentaire

De hauts responsables américains et chinois de la défense ont publiquement échangé des accusations d’attiser la tension dans le détroit de Taiwan dans des discours séparés lors d’un forum sur la défense ce week-end, après que Pékin a rejeté une réunion privée – sapant l’espoir d’un apaisement de l’impasse diplomatique. S’exprimant lors du dialogue annuel Shangri-La à Singapour samedi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que Washington n’accepterait pas « la coercition et l’intimidation » des alliés et partenaires par la Chine et a mis en garde l’armée chinoise contre les interceptions « non professionnelles » par des avions de guerre au-dessus du sud de la Chine. Mer.

Dimanche, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a accusé « certains pays » de « s’immiscer délibérément dans les affaires intérieures d’autres pays » et de nouer des « alliances militaires exclusives » en Asie-Pacifique. Il faisait très probablement référence aux États-Unis et à leurs alliés, qui ont approfondi leur coordination et renforcé leurs capacités en réponse à l’agression chinoise dans la région.

Le lieutenant-général Jing Jianfeng, adjoint du Département d’état-major interarmées de la Commission militaire centrale de Chine, a été plus direct samedi. Il a déclaré, en réponse aux commentaires d’Austin, que les États-Unis « utilisaient des incitations et la coercition pour transformer d’autres pays en armes d’avant-garde, dans ce qui est fondamentalement un système pour protéger l’hégémonie en donnant une belle apparence à la domination ».

L’échange tendu survient des semaines après que le président Biden a parlé d’un « dégel » potentiel dans les relations américano-chinoises lors du sommet du Groupe des Sept à Hiroshima, au Japon. Pékin a également fait allusion à une volonté d’aller au-delà des retombées de l’abattage par l’armée américaine d’un ballon de surveillance chinois en février.

Mais les récents incidents militaires en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taiwan ont rendu les progrès diplomatiques difficiles.

Après ce que les responsables américains ont qualifié de rencontre « inutilement agressive » entre des avions militaires chinois et américains au-dessus de la mer de Chine méridionale il y a deux semaines, un navire de guerre chinois a traversé le chemin de l’USS Chung-Hoon et du NCSM Montréal du Canada alors que le couple transitait par le détroit de Taïwan. Samedi.

La manœuvre « dangereuse » a amené le navire chinois à moins de 150 mètres, forçant le destroyer américain à ralentir pour éviter la collision, a déclaré le Commandement indo-pacifique américain.

Les détails exacts de l’incident ne sont pas clairs, mais c’est peut-être la première fois qu’une rencontre aussi rapprochée se produit lors d’un transit de la marine américaine dans le détroit, a déclaré Amanda Hsiao, analyste principale de la Chine au Crisis Group.

L’action chinoise visait probablement à envoyer un « signal plus net » sur la détermination de Pékin et à augmenter « le risque et l’incertitude » sur des transits similaires à l’avenir tout en créant « plus de pression sur Washington pour qu’il fasse les accommodements que Pékin recherche avant de reprendre le dialogue sur la défense, » dit-elle.

Ces quasi-accidents expliquent en partie pourquoi les États-Unis souhaitent que le dialogue de haut niveau avec la Chine reprenne. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré cette semaine que l’incident de la mer de Chine méridionale avait souligné l’importance de « lignes de communication régulières et ouvertes ».

La réticence de la Chine semble en partie liée à la colère suscitée par la décision des États-Unis en 2018 de sanctionner Li pour des achats militaires chinois auprès de marchands d’armes russes, malgré les assurances du Département d’État selon lesquelles les mesures ne devraient pas empêcher une réunion.

Mais cela reflète également à quel point les deux parties se sont éloignées à Taiwan, le problème le plus sensible des relations bilatérales et le point d’éclair militaire potentiel le plus dangereux.

Le directeur de la CIA, William J. Burns, a déclaré, citant des renseignements, que le dirigeant chinois Xi Jinping voulait que son armée soit pleinement préparée à envahir la démocratie autonome de 23 millions d’ici 2027. Mais Burns a également souligné que cela ne signifie pas qu’une attaque surviendra. alors.

Les inquiétudes croissantes concernant les intentions de Pékin – et l’incapacité probable de Taïwan à se défendre – ont stimulé de nouveaux efforts pour renforcer les défenses taïwanaises et enrôler des alliés et des partenaires régionaux pour dissuader la Chine – toutes choses auxquelles Pékin s’oppose farouchement.

Certaines des remarques les plus pointues de Li dimanche étaient réservées au Parti démocrate progressiste du président taïwanais Tsai Ing-wen, qu’il a accusé de « travailler avec des étrangers pour obtenir l’indépendance ». Il a ajouté que certaines « forces extérieures » – probablement encore les États-Unis – utilisaient également Taiwan pour contenir la Chine.

« Si quelqu’un ose séparer Taïwan de la Chine, l’armée chinoise n’hésitera pas une seconde », a ajouté Li. « Peu importe le prix à payer, l’armée chinoise sauvegardera résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale. »

Les experts de la défense craignent que la déconnexion croissante – et souvent littérale – entre la Chine et les États-Unis concernant le désamorçage des tensions militaires autour de Taïwan augmente les risques d’une crise accidentelle.