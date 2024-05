Lloyd Austin et le chef de la défense chinoise se rencontrent au sommet sur la sécurité en Asie

SINGAPOUR — Les chefs de la défense américaine et chinoise se sont affrontés vendredi sur Taïwan lors de leur première réunion face-à-face en deux ans, mais les deux parties ont souligné la nécessité de maintenir ouvertes les communications militaires.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, se sont rencontrés à Singapour en marge du premier sommet asiatique sur la défense, le Dialogue Shangri-La. Le président philippin devait prononcer un discours lors de la réunion plus tard dans la journée, qui devrait aborder les revendications sensibles en mer de Chine méridionale.

La relation entre les États-Unis et la Chine devrait peser sur le dialogue, tout comme les guerres en Ukraine et à Gaza, ainsi que les tensions en mer de Chine méridionale.

Au cours de la rencontre avec Dong, Austin a exprimé ses inquiétudes concernant l’activité militaire chinoise près de Taiwan, notamment après l’élection présidentielle de l’île et l’investiture du président Lai Ching-te ce mois-ci, a déclaré le général de division de l’US Air Force Patrick Ryder dans un communiqué.

« Le secrétaire a exprimé son inquiétude face aux récentes activités provocatrices de l’APL autour du détroit de Taiwan, et il a réitéré que la RPC ne devrait pas utiliser la transition politique à Taiwan – qui fait partie d’un processus démocratique normal et courant – comme prétexte pour des mesures coercitives », a déclaré Ryder après le 75 -minute réunion.

Il faisait référence à l’Armée populaire de libération et à la République populaire de Chine, le nom officiel de la Chine.

Dong a averti Austin que les États-Unis ne devraient pas s’immiscer dans les affaires de la Chine avec Taiwan, a déclaré aux journalistes le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian.

L’approche américaine à l’égard de Taiwan viole les engagements pris par les États-Unis et envoie un mauvais signal aux « forces séparatistes » à Taiwan, a déclaré le porte-parole citant Dong. Pékin qualifie Lai de « séparatiste ».

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin après une réunion bilatérale avec le ministre chinois de la Défense Dong Jun à Singapour vendredi. Vincent Thian/AP

Les deux parties ont toutefois souligné l’importance de maintenir ouverts les liens militaires.

Les deux parties ont également discuté de la mer de Chine méridionale et des conflits en Ukraine et à Gaza.

Plus tard vendredi, les projecteurs se tourneront vers le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr., qui devrait discuter de la position juridique et géopolitique des Philippines sur la mer de Chine méridionale et souligner l’importance de la voie navigable pour le commerce mondial.

La Chine revendique la souveraineté sur presque toute la mer de Chine méridionale, y compris les parties revendiquées par les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam, malgré une décision de 2016 de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye qui a jugé que les revendications radicales de Pékin n’avaient aucun fondement juridique.

Le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, a déclaré vendredi aux journalistes à Taipei que les tensions accrues autour de l’île démocratiquement gouvernée et revendiquée par la Chine comme son propre territoire diminueraient si les exercices militaires de Pékin cessaient.

« Si la Chine cesse ses provocations et ses intimidations, alors la paix et la stabilité pourront être maintenues », a-t-il déclaré.

La région a connu une forte augmentation de ces exercices ces dernières années, selon un rapport de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), basé à Londres, publié vendredi.

Même si les États-Unis et la Chine ont considérablement augmenté le volume des exercices militaires en Asie, les exercices de Pékin restent à la traîne en termes d’ampleur et de complexité, selon l’étude.

Le Dialogue Shangri-La, dans sa 21e édition, est organisé chaque année à Singapour par l’IISS, réunissant des dirigeants militaires et politiques pour discuter des questions de sécurité. Cela se termine dimanche.