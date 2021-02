Lloyd Austin appelle MBS quelques jours à peine après le camouflet de Biden sur le prince héritier saoudien

Le gardien

Biden cherche à mettre à l’écart le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane

La nouvelle administration américaine a indiqué qu’elle s’attendait à ce que le royaume du désert « change son approche » en rupture avec la politique de Trump Le prince héritier Mohammed ben Salmane est considéré comme le véritable dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, mais Joe Biden a indiqué qu’il considérait le roi Salmane comme son homologue. Photographie: Bandar Al-Jaloud / Palais royal saoudien / AFP / Getty Images L’administration Biden a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’Arabie saoudite «change son approche» des États-Unis et a signalé qu’elle souhaitait minimiser tout contact direct entre le président et le pays dirigeant de fait, le prince héritier Mohammed bin Salman. La position marque un changement brusque par rapport à l’administration Trump, qui a inondé le jeune héritier d’attention et d’éloges. Cela intervient alors que les responsables du renseignement se préparent à publier – peut-être dès la semaine prochaine – un rapport déclassifié au Congrès qui décrira son évaluation de la culpabilité présumée du prince héritier dans le meurtre de Jamal Khashoggi, le journaliste américain du Washington Post qui a été tué. par des responsables saoudiens en 2018. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré cette semaine que Joe Biden avait l’intention de «recalibrer» les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite et considérait le roi Salman – et non le prince Mohammed – comme son homologue. Bien que la désignation puisse être techniquement vraie, le prince de 35 ans est largement considéré comme dirigeant l’Arabie saoudite et entretient des relations directes avec d’autres dirigeants étrangers. À Washington, la question est maintenant de savoir si la dernière remarque représentait simplement un camouflet symbolique, ou si elle était plus significative, et a suggéré que les États-Unis essayaient d’exercer une pression sur le roi pour qu’il change la ligne de succession et rétrograde le prince Mohammed. En réponse à une question de savoir si l’administration cherchait à faire pression pour un tel changement, un porte-parole du département d’État a déclaré que l’Arabie saoudite était un partenaire clé sur «de nombreuses priorités» mais que le partenariat devait «refléter et être respectueux des valeurs et des intérêts. les États-Unis apportent à ce partenariat ». «Le peuple américain s’attend à ce que la politique américaine envers son partenariat stratégique avec l’Arabie saoudite donne la priorité à la primauté du droit et au respect des droits humains. En conséquence, les États-Unis coopéreront avec l’Arabie saoudite où nos priorités s’alignent et n’hésiteront pas à défendre les intérêts et les valeurs des États-Unis là où ils ne le font pas », a déclaré le porte-parole. La personne a ajouté: «Le président Biden a également déclaré qu’il aimerait savoir comment l’Arabie saoudite entend changer son approche pour travailler avec la nouvelle administration américaine, et nous attendons avec impatience ces discussions pour façonner l’avenir de nos relations. Bruce Riedel, ancien analyste de la CIA et chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré que Biden envoyait un message clair à la famille royale saoudienne selon laquelle tant que «MBS» – comme le prince héritier est connu – était dans la ligne de succession, l’Arabie saoudite L’Arabie serait traitée «comme un paria». «Je ne sais pas ce que pense l’administration, mais le meilleur résultat serait [for Saudi Arabia] pour le retirer. Il peut prendre sa retraite dans son château en France », a déclaré Riedel. D’autres analystes ont déclaré qu’il était plus probable que l’administration cherche à rétrograder et à réduire l’accentuation de la relation, même si elle a clairement indiqué qu’elle avait un partenariat avec le royaume. Biden a utilisé son premier discours de politique étrangère pour annoncer que les États-Unis mettraient fin à leur soutien à la campagne offensive menée par l’Arabie saoudite au Yémen et mettaient fin aux ventes d’armes offensives à l’Arabie saoudite pour utilisation dans le conflit. Dans le même temps, le secrétaire d’État, Antony Blinken, a déclaré qu’il «restait déterminé à renforcer les défenses de l’Arabie saoudite». Un Yéménite inspecte une maison qui a été détruite lors d’une frappe aérienne menée pendant la guerre par les avions de combat de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, le 5 février 2021 à Sanaa. Photographie: Mohammed Hamoud / Getty Images Michele Dunne, le directeur du programme Moyen-Orient du Carnegie Endowment, a déclaré qu’il semblait que l’administration Biden cherchait à envoyer plusieurs signaux en même temps: qu’elle veut mettre fin à la complicité américaine dans la guerre au Yémen; veut conclure un accord avec l’Iran; et estime qu’il existe un besoin légitime pour l’Arabie saoudite de défendre ses frontières. «Il peut aussi y avoir un nouveau signal maintenant que la nouvelle administration n’est pas investie dans MBS. Je ne sais pas si cela signifie qu’ils espèrent utiliser l’influence américaine pour suggérer un changement dans la succession. Ils cherchent peut-être à se distancer un peu », a déclaré Dunne. Elle a ajouté que les préoccupations de l’administration Biden allaient probablement bien au-delà de l’évaluation du renseignement américain selon laquelle Mohammed ben Salmane avait personnellement ordonné le meurtre de Khashoggi. « Le monde entier a un problème entre ses mains quand il s’agit de MBS monter sur le trône parce que nous avons tous vu à quel point il est imprudent et brutal », a déclaré Dunne. L’approche de Biden semble ébranler le cercle intime du prince Mohammed. Dans un commentaire à Politico, l’homme d’affaires saoudien Ali Shihabi, qui est proche de la famille royale, a souligné que le roi Salmane «fonctionnait mais était très vieux». «Il est vraiment président du conseil d’administration. Il n’est pas impliqué dans les problèmes quotidiens. Finalement, ils voudront parler directement à MBS », dit-il. Seth Binder, qui travaille dans le plaidoyer chez Pomed (Projet sur la démocratie au Moyen-Orient) a déclaré qu’il ne pensait pas que le prince Mohammed était particulièrement pointé du doigt par Biden, qui avait jusqu’à présent décidé de ne pas contacter de nombreux dirigeants de la région. Biden s’est entretenu mercredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. «En fin de compte, la distinction qu’ils essaient de faire est que MBS est un individu et non tout le pays, ce qui est contraire à l’image que MBS tente lui-même de représenter. L’idée que [Prince Mohammed] est un réformateur qui amène l’Arabie saoudite dans une nouvelle ère, ce n’est tout simplement pas vrai », a déclaré Binder. «Bien que les États-Unis puissent travailler avec des pays autocratiques, ils doivent faire la distinction entre les dirigeants et le pays lui-même. Donc, son engagement avec l’Arabie saoudite à l’avenir devrait continuer à le faire.