Lloyd Austin appelé à témoigner au Congrès au sujet de son hospitalisation

WASHINGTON — Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin est convoqué pour témoigner devant le Congrès de son incapacité à informer immédiatement la Maison Blanche de sa récente hospitalisation.

Le président du comité des services armés de la Chambre des représentants, Mike Rogers, a envoyé jeudi une lettre à Austin demandant sa présence à une audience du 14 février qui portera sur la façon dont le ministère de la Défense a attendu trois jours pour dire aux responsables de la Maison Blanche que le chef du Pentagone était dans l’unité de soins intensifs. Rogers, R-Ala., a lancé une enquête formelle sur la question ce mois-ci.

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin témoigne devant le bâtiment Rayburn House Office à Capitol Hill, le 29 septembre 2021. Olivier Douliery / Pool/AFP via le fichier Getty Images

“Maintenir la force la plus prête et la plus meurtrière possible nécessite que tous les membres de la communauté de la sécurité nationale puissent compter sur la disponibilité et la transparence du secrétaire à la Défense”, a déclaré Rogers dans une lettre de quatre pages adressée à Austin. “Malheureusement, vous n’avez pas fait preuve de ces qualités tout au long de cette série d’événements les plus récents.”

Rogers a déclaré qu’il souhaitait qu’Austin fournisse des détails sur ses communications avec les responsables de la Maison Blanche et du ministère de la Défense, le transfert temporaire du pouvoir à la secrétaire adjointe Kathleen Hicks et les actions officielles d’Austin pendant son hospitalisation.

“J’attends votre entière honnêteté et votre coopération dans cette affaire”, a déclaré Rogers. “Toute autre chose est totalement inacceptable.”

Le porte-parole du Pentagone, le major-général Pat Ryder, a confirmé vendredi dans une déclaration à NBC News que le ministère de la Défense avait reçu la demande du Comité des services armés de la Chambre et avait envoyé mercredi « trois lettres dans un effort de bonne foi pour répondre au Comité comme aussi rapidement que possible, sachant qu’un examen interne de 30 jours est en cours et que l’inspecteur général du DOD mène son propre examen.

Austin a été libéré du centre médical militaire national Walter Reed lundi après y avoir été admis le 1er janvier pour des complications liées au traitement du cancer de la prostate.

Le secrétaire à la Défense, âgé de 70 ans, a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de son retard à informer la Maison Blanche de son hospitalisation.

Austin a déclaré qu’il assumait « l’entière responsabilité de mes décisions concernant la divulgation ».

“Je comprends également les inquiétudes des médias concernant la transparence et je reconnais que j’aurais pu faire un meilleur travail en veillant à ce que le public soit correctement informé”, a déclaré Austin dans un communiqué du 6 janvier. “Je m’engage à faire mieux.”