Lloyd Austin a demandé à témoigner devant un panel de la Chambre sur l’hospitalisation

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été appelé à témoigner devant le Congrès pour expliquer pourquoi il a gardé secrète sa récente hospitalisation, y compris de la part de la Maison Blanche. Le président du comité des services armés de la Chambre, Mike Rogers (R-Ala.), a envoyé un lettre à Austin jeudi, affirmant que son « témoignage direct » était nécessaire pour comprendre les « décisions prises de dissimuler des informations au président, au Congrès et au peuple américain ».

“Le Congrès doit comprendre ce qui s’est passé et qui a pris la décision d’empêcher la divulgation de l’endroit où se trouve un secrétaire du cabinet”, a écrit Rogers. L’audience devrait avoir lieu le 14 février.

Austin, 70 ans, a été libéré lundi du centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, a annoncé le Pentagone, après un séjour de deux semaines comprenant un passage en soins intensifs. Sa crise médicale est restée secrète pendant quatre jours.

La situation a suscité un intérêt considérable et suscité une controverse après qu’il a été révélé qu’Austin avait subi deux hospitalisations et une intervention chirurgicale après un diagnostic de cancer de la prostate, mais qu’il n’en avait pas informé la Maison Blanche ni les principaux responsables du Pentagone. Cela a également déclenché un débat plus large sur le juste équilibre entre vie privée et divulgation pour les hauts responsables gouvernementaux, et sur la question de savoir s’ils sont autorisés à garder pour eux de graves problèmes médicaux.

“C’est une période d’immense instabilité mondiale”, a déclaré Rogers dans la lettre. « Pour maintenir la force la plus prête et la plus meurtrière possible, il faut que tous les acteurs de la communauté de la sécurité nationale puissent compter sur la disponibilité et la transparence du secrétaire à la Défense. Malheureusement, vous n’avez pas fait preuve de ces qualités au cours de cette récente série d’événements.

Comment le mystère médical de Lloyd Austin a déclenché une tempête de feu

Début décembre, à la suite d’examens médicaux de routine, Austin a appris qu’il souffrait d’un cancer de la prostate. La maladie, la deuxième forme de cancer la plus courante chez les hommes, a été détectée à un stade précoce et est considérée comme hautement traitable, a indiqué le Pentagone.

Austin a subi une intervention chirurgicale le 22 décembre pour traiter le cancer de la prostate, sans en informer le président Biden et d’autres hauts responsables de l’administration. Le 1er janvier, le secrétaire souffrait d’intenses douleurs et souffrait de nausées et de douleurs sévères à l’abdomen, à la hanche et aux jambes lorsqu’il a été transporté à Walter Reed en ambulance depuis son domicile de Virginie du Nord, a déclaré plus tard le Pentagone, et a été réadmis avec des complications liées. à la chirurgie antérieure.

Selon l’audio d’un appel au 911 du 1er janvier, un assistant d’Austin a demandé que l’ambulance arrive sans lumières ni sirènes « pour rester un peu subtile » à l’approche de son domicile.

L’assistant de Lloyd Austin a demandé une approche d’ambulance « subtile » lors d’un appel au 911

Une poignée de responsables proches d’Austin ont appris son hospitalisation le 2 janvier, mais l’information a été cachée à la Maison Blanche jusqu’au 4 janvier, et au Congrès et au public jusqu’au 5 janvier.

Les responsables du Pentagone ont eu du mal à expliquer le manque de transparence, y compris avec Biden.

Austin, un général quatre étoiles à la retraite de l’armée, est connu pour être extrêmement privé, ce qui peut avoir influencé la façon dont il a géré ses affaires médicales, ont déjà suggéré ses collègues au Post.

“Nous sommes pleinement conscients qu’il y aura de nombreuses questions en termes de délais de notification”, a déclaré la semaine dernière le major-général de l’armée de l’air Patrick Ryder, porte-parole du ministère de la Défense. Il a ajouté que la notification à la Maison Blanche avait été retardée en partie parce que Kelly Magsamen, chef de cabinet d’Austin, était également malade de la grippe.

La Maison Blanche a déclaré que Biden conservait confiance dans le travail d’Austin en tant que secrétaire à la Défense, mais a reconnu sa frustration face au secret.

“Ce n’est pas bon, ce n’est certainement pas bon”, a déclaré la semaine dernière John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. « C’est pourquoi, encore une fois, nous voulons en tirer des leçons. Nous voulons être sûrs que cela ne se reproduise plus. »

Les responsables de la Maison Blanche ont ordonné une révision de la manière dont les hauts responsables du gouvernement délèguent leurs pouvoirs à d’autres en cas de besoin. Le chef de cabinet d’Austin, Magsamen, a commandé un délai interne de 30 jours a examiné l’affaire et l’inspecteur général du ministère de la Défense a ouvert une enquête.

L’hospitalisation non divulguée d’Austin donne lieu à une nouvelle enquête interne

L’inspecteur général Robert Storch a déclaré que son équipe commencerait ses travaux ce mois-ci et que même si l’enquête se concentrerait sur le bureau du secrétaire à la Défense, sa portée pourrait s’élargir.

Dans un déclaration Après sa sortie de l’hôpital, Austin a remercié le personnel médical et a déclaré qu’il “continuerait à récupérer et à exercer mes fonctions depuis chez lui”, ajoutant qu’il était “impatient de se rétablir complètement et de retourner le plus rapidement possible au Pentagone”, sans donner de réponse. un délai précis.

Je tiens à remercier les médecins et le personnel infirmier de Walter Reed pour leur professionnalisme et leur superbe soutien pendant mon séjour. Maintenant, alors que je continue de récupérer et d’accomplir mes tâches depuis chez moi, j’ai hâte de récupérer complètement et de retourner le plus rapidement possible au Pentagone.… – Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III (@SecDef) 15 janvier 2024