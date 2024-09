LL Flooring, anciennement Lumber Liquidators, cesse ses activités et ferme tous ses magasins

NEW YORK — LL Flooring, le détaillant de parquets anciennement connu sous le nom de Lumber Liquidators, fait faillite.

Moins d’un mois après avoir déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11, la société basée en Virginie dit L’entreprise est désormais en train de « réduire ses activités » après avoir échoué à trouver un acheteur lors des récentes négociations avec des soumissionnaires potentiels. Cela signifie que tous ses magasins restants fermeront bientôt leurs portes.

LL Flooring devrait commencer le processus cette semaine, les ventes de clôture dans des centaines de magasins étant prévues pour débuter vendredi. Le détaillant affirme que les fermetures de magasins devraient être achevées au cours des 12 prochaines semaines, le calendrier variant selon les emplacements.

« Ce n’est pas le résultat que nous espérions tous », a écrit Charles Tyson, PDG de LL Flooring, dans une lettre adressée à ses clients. « Alors que nous commençons à réduire nos activités et à fermer nos magasins, nous nous engageons à le faire le plus en douceur possible afin de minimiser l’impact sur vous, nos associés et les communautés que nous servons. »

LL Flooring a annoncé plus de 400 magasins plus tôt cette année. Au moment de sa demande de mise en faillite, l’entreprise a déclaré qu’elle continuerait d’ouvrir près de 300 magasins, les ventes de clôture ayant déjà commencé dans 94 magasins. Mais désormais, les fermetures affecteront tous les magasins restants.

Des dizaines de travailleurs risquent de perdre leur emploi. Selon les documents judiciaires, l’entreprise comptait environ 1 970 employés au moment de sa demande de mise en faillite le 11 août, dont 99 % travaillaient à temps plein aux États-Unis dans des fonctions de vente au détail, d’entreprise et de distribution.

L’histoire de LL Flooring remonte à plus de 30 ans. Le détaillant traditionnel, fondé par Tom Sullivan, a débuté en 1993 en tant que modeste entreprise dans le Massachusetts, avant d’étendre ses activités à l’échelle nationale.

Connue depuis des décennies sous le nom de Lumber Liquidators, la société a officiellement changé de nom pour devenir LL Flooring au début de 2022, après des années de turbulences. Le détaillant a fait face à de nombreux litiges après qu’un segment de « 60 Minutes » en 2015 a rapporté que les revêtements de sol stratifiés qu’il vendait contenaient des niveaux illégaux et dangereux de formaldéhyde. Lumber Liquidators a déclaré plus tard qu’il ne ferait pas de publicité pour ses produits. arrêter de vendre le produitqui a été fabriqué en Chine, et a accepté de payer 36 millions de dollars pour régler deux recours collectifs en 2017.

LL Flooring a eu du mal à dégager des bénéfices au cours des dernières années, la société enregistrant perte après perte. Les ventes nettes ont chuté de 18,5 % en 2023, selon un récent rapport sur les résultats, en raison de la baisse du trafic piétonnier et de la faiblesse de la demande. Dans son dossier de faillite, LL Flooring a révélé que le total de ses dettes s’élevait à plus de 416 millions de dollars au 31 juillet, contre un actif d’un peu plus de 501 millions de dollars.

Avant de déposer son bilan, LL Flooring a également connu une bataille de procurations plus tôt cet été, centrée sur les tentatives visant à exclure Sullivan du conseil d’administration. En juin, la direction de l’entreprise a écrit une lettre exhortant les actionnaires à voter pour d’autres candidats, accusant Sullivan de « promouvoir un agenda personnel ». Mais LL Flooring a ensuite confirmé que le fondateur et ses candidats proposés ont été élus lors de l’assemblée annuelle des actionnaires en juillet.