LL Cool J sera honoré lors de la 5e édition annuelle des Urban One Honors

La semaine dernière, Urban One a annoncé le retour des URBAN ONE HONORS annuels pour la cinquième année à Atlanta, en Géorgie. Enregistrée le vendredi 2 décembre, la télédiffusion de deux heures sera diffusée le 16 janvier 2023. La diffusion de la journée MLK Jr., hébergé par RnB heartthrob Tank, peut être visionné exclusivement sur TV One et Cleo TV.

Le thème de cette année « Célébrer les icônes de la culture » ​​rendra hommage aux réalisations d’individus qui ont apporté des contributions extraordinaires au divertissement, aux médias, à la musique, à l’éducation et à la communauté. Parmi les lauréats figure la légende du hip-hop LL Cool J.

Le gagnant du 2x GRAMMY et du NAACP Image Award recevra le prix “Entertainment Icon” pour ses nombreuses contributions à la culture (y compris, mais sans s’y limiter, le classique intemporel qu’est “I Need Love”).

David Mann et sa femme, la chanteuse primée aux Grammy Awards Tamela Mann, devraient recevoir les honneurs Inspirational Impact pour leur influence dans la communauté et le divertissement. Urban One remettra également des prix incisant le tout premier Phoenix Honor, le Lifetime Achievement Honor et le Music Innovation Honor.

La reine de la voix Keke Wyatt se produira lors de l’événement étoilé, ainsi qu’un 50e anniversaire de l’hommage Hip Hop interprété par DJ Spinderella, Monie Love et Doug E. Fresh. Nous pouvons également nous attendre à des apparitions spéciales du révérend Run et de Lamman Rucker. La chanteuse et actrice primée aux Grammy Awards LeToya Luckett animera un segment spécial de pass dans les coulisses, avec des interviews exclusives avec les lauréats, les interprètes et les présentateurs de l’émission.

La 5e édition annuelle des Urban One Honors sera certainement un spectacle à regarder. Serez-vous en accord?