LL Cool J admet qu’il « n’avait aucune idée » que son invention deviendrait l’une des expressions les plus utilisées de tous les temps – Actualités

Vous avez peut-être entendu parler de cette phrase accrocheuse, mais son inventeur, LL Cool J, ignorait totalement l’impact qu’il aurait des décennies plus tard.

Le rappeur new-yorkais a eu une carrière folle, de la musique au cinéma et à la télévision, mais ce que la jeune génération pourrait le plus reconnaître, c’est son tristement célèbre terme.

Ayant débuté sa carrière il y a plus de 40 ans, à l’âge de 16 ans, il existe depuis assez longtemps pour savoir qu’il a eu une influence sur la culture pop. Cependant, il ne savait pas à quel point il influencerait l’argot dans les années suivantes.

LL Cool J – de son vrai nom James Todd Smith – est désormais pleinement engagé dans la tournée promotionnelle de son premier album depuis plus de 11 ans, et il a parlé à Metro à propos de sa carrière et de son héritage.

LL Cool J a inventé l’une des phrases les plus citées du siècle (Monica Schipper/Getty Images pour The Recording Academy)

La chose la plus mémorable qu’il a créée est sans doute son morceau sorti en 2000.

La chanson contient des paroles comme : « Comme l’extase, mon équipe est à côté de moi/ C’est mon destin, écrire l’histoire Je suis l’empereur, le roi du rap/ Des rues de Paris, du nord jusqu’à Sing-Sing.

« Une question : est-ce que je fais mon truc ? (Enfer ouais)/ Alors putcha L’s dans l’air, pour le plus grand rappeur de tous les temps. »

Il est facile de comprendre pourquoi il est devenu si populaire à cette époque, mais il est devenu encore plus populaire lorsque les jeunes ont pris son refrain et son titre « Le plus grand de tous les temps » et ont commencé à l’utiliser en dehors du monde de la musique.

Maintenant, si vous n’avez pas entendu le mot « La CHÈVRE », vous vivez sous un rocher.

LL Cool J est dans l’industrie de la musique depuis des décennies (VEVO)

Depuis qu’il a sorti sa chanson, le rappeur est devenu culte en raison du terme que les gens utilisent pour décrire une icône ultime.

Habituellement, il est utilisé pour décrire des athlètes, des artistes et d’autres personnes talentueuses dans diverses industries – pensez à Simone Biles de Team USA, qui est considérée comme la GOAT en gymnastique, ou à Beyoncé pour être l’une des GOAT de l’industrie musicale.

Mais LL, qui a inventé le terme, ne s’attendait pas à une telle popularité.

Il a déclaré : « Il ne fait aucun doute que c’est moi qui ai inventé ça ! »

Il a expliqué qu’il s’est inspiré du terme et de l’acronyme GOAT de la célèbre citation de Muhammad Ali, « Je suis le plus grand », ainsi que du surnom donné au comte « la Chèvre » Manigault.

La gymnaste de l’équipe américaine Simone Biles, un parfait exemple de GOAT (Naomi Baker/Getty Images)

LL a ensuite utilisé le terme sur son huitième album studio, GOAT, qui mettait en vedette James T. Smith : The Greatest of All Time.

Il a déclaré : « C’est assez fou que les choses se soient passées comme ça. Je ne savais pas que cela allait devenir une expression et une déclaration mondiale.

Il a partagé qu’il aurait aimé déposer la phrase, mais comme il est beaucoup trop tard pour cela, il souhaite maintenant l’utiliser comme source d’inspiration pour son prochain projet.

« Pouvoir toucher le monde à travers mon art comme ça, c’est plutôt génial. Ce que cela me dit, c’est que je peux faire plus de créativité. Cela me dit que si je suis capable de créer une terminologie pour le monde entier, je peux faire de grandes choses.

Il ne fait aucun doute que s’il peut faire quelque chose de similaire à ce qu’il a fait avec le GOAT, il peut tout faire.

Son nouvel album, La FORCE, est maintenant disponible via Def Jam Recordings.