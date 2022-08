Lizzy Mathis parle de “Diner Party People”

La nouvelle série de Tastemade Dinner Party People avec Lizzy Mathis sera diffusée ce soir mercredi 31 août sur le réseau de streaming Tastemade.

“Dinner Party People” est une nouvelle série animée par l’actrice, chef et maman, Lizzy Mathis, où elle nous emmène dans les maisons de personnes organisant des dîners incroyables. Dans chaque épisode, Lizzy arrive tôt pour aider notre hôte à préparer et organiser un dîner unique, et elle ajoutera son propre élément à chaque événement afin d’élever également la fête.

Les fêtes présentées dans la saison 1 comprendront tout, du barbecue d’un motard à un dîner de méditation spirituelle en plein air avec des aliments à haute vibration. Il y aura même un épisode de pizza végétalienne et de soirée poétique qui sera diffusé le 21 septembre lors de la toute première semaine de la pizza de Tastemade – du 19 au 25 septembre.

Découvrez la bande-annonce de “Dîner Party People” ci-dessous:

Maman (cool) basée à Los Angeles de deux filles et d’un petit garçon très actif, Lizzy est une mannequin et actrice devenue entrepreneure qui a fondé le blog parental sur le style de vie thecoolmom.co, a récemment lancé une chaîne Youtube sur le style de vie et vient d’annoncer une nouvelle série sur l’amélioration de l’habitat. avec ma bonne amie Jessica Alba. Amoureuse des dîners, Lizzy accueille constamment ses amis et sa famille et propose une tonne de recettes pour accueillir et divertir des groupes, petits et grands.

Appuyez sur le flip pour notre interview avec l’animatrice de “Dinner Party People”, Lizzy Mathis.