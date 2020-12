Lizzo a déclenché un énorme contrecoup parmi les fans, en promouvant un nettoyage intensif du jus.

La chanteuse voluptueuse, qui est devenue un modèle pour les champions de la positivité corporelle, s’est rendue sur Instagram pour dire aux fans qu’elle suivait une « cure de désintoxication smoothie de 10 jours ».

Mais les fans étaient mécontents de voir leur idole restreindre sa consommation de nourriture, l’accusant de promouvoir la «culture diététique».

En réponse, Lizzo a profité de son histoire Instagram pour se défendre, affirmant qu’elle ne s’était pas lancée dans le nettoyage d’une «perte de poids spectaculaire».







« En réalité, Novembre m’a stressé le f *** out. J’ai beaucoup bu. J’ai mangé beaucoup de choses épicées et des choses qui me faisaient mal au ventre et je voulais inverser la situation et revenir là où j’étais. «

Elle a dit qu’elle était «tellement fière de moi et de ma détermination».

Elle a conclu: «Je suis une grande fille qui a fait une cure de désintoxication de smoothie et je voulais la partager avec vous les gars.

« Et chaque grande fille devrait faire ce qu’elle veut de son corps. »

Dans un montage vidéo TikTok, Lizzo avait d’abord détaillé tout ce qu’elle avait mangé en une journée sur son nettoyage, les fans la regardant manger trois gros smoothies verts, un shake super alimentaire, beaucoup d’eau et du thé détox.

Elle a également grignoté une barre protéinée végétalienne, des tranches de concombre dans du vinaigre de cidre de pomme et des noix de cajou.

Lizzo a expliqué qu’elle avait décidé de faire une cure de désintoxication de dix jours. « J’ai beaucoup bu et mangé beaucoup de nourriture et j’ai baisé mon estomac au Mexique alors j’ai décidé de faire le smoothie cleanse de dix jours de JJ Smith. »







Elle a ensuite montré sa silhouette changeante les différents jours, expliquant aux téléspectateurs: « C’est simplement que vous buvez ces smoothies verts tous les jours. »

Elle a dit que le nettoyage « a commencé à m’atteindre mentalement » les jours quatre, cinq et six. Mais, a-t-elle ajouté: « Je n’ai jamais eu très faim, je voulais juste manger du stress. »

Suite à la mise à jour de Lizzo, les fans se sont précipités sur Twitter pour la soutenir, avec un écrit: « Attendez que les gens soient fâchés contre Lizzo pour suivre un régime? Son message est la positivité du corps, quel que soit le corps. Je suis une femme de taille normale qui aime sa musique et se sent autonome peu importe si elle est sur un coup de pied vegan / smoothie. C’est une musicienne qui n’existe pas seulement pour être mon modèle. »