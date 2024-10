Lizzo se moque des allégations d’Ozempic avec un costume d’Halloween

Lizzo je viens d’usurper la sienne Parc du Sud parodie pour Halloween.

L’homme de 36 ans s’est déguisé en paquet du médicament fictif de perte de poids Lizzo, qui a été référencé sur le spécial de la franchise animée La fin de l’obésité. L’interprète de « About Damn Time » a partagé des photos d’elle en costume le 26 octobre, un mois après avoir balayé les allégations de plusieurs fans selon lesquelles elle avait utilisé Ozempic pour obtenir la silhouette plus mince qu’elle avait récemment fait ses débuts.

L’interprète de « Good as Hell » a partagé des photos et des vidéos d’elle en train de danser avec une personne déguisée en Cartman de Parc du Sudtenant une part de pizza géante et également assis dans une voiture avec une bouteille de tequila Clase Azul Reposado.

« C’est cette période de l’année où je vous nourris de manière si ridicule », a écrit Lizzo aux côtés de l’un des trois Instagram messages, « et de rien, bébé. »

Lizzo a sous-titré un autre message, « Dump LizzOzempic ».

Lizzo avait ri Parc du Sud» fait référence à elle dans l’émission spéciale, sortie en mai. « Les gars, ma pire peur s’est concrétisée », a-t-elle plaisanté en réaction. vidéo partagé sur son Instagram à l’époque. « C’est fou. J’ai juste l’impression, putain, je suis vraiment cette salope. Je suis vraiment cette salope. »