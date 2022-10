Lizzo se déshabille en Miss Piggy avec un serpent pour Halloween : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Paul R Giunta/Invision/AP/Shutterstock

Lizzo repousse toujours les limites avec des photos Instagram sexy ! La chanteuse “Scuse Me”, 34 ans, s’est rendue sur son compte de réseau social le jour d’Halloween pour dévoiler un peu de peau et rendre hommage à l’icône des Muppets Mademoiselle Piggy! Dans la collection de photos provocantes, que vous pouvez VOIR ICI, Lizzo allongée nue sur le sol, avec une perruque blonde et un ensemble museau et oreilles Miss Piggy. La chanteuse a été vue en train d’entrelacer ses jambes avec un serpent en peluche, allongée sur le ventre alors qu’elle regardait avec nostalgie au loin. La deuxième photo du carrousel de trois photos montrait Miss Piggy elle-même dans la même pose. Le troisième cliché a montré à nouveau Lizzo en tant que Miss Piggy, drapée sur un canapé avec rien d’autre qu’une couverture en fausse fourrure pour la couvrir. Elle serra un verre de vin rouge et profita de la chaleur d’une cheminée derrière elle.

“Un hommage à mon icône pour toujours, MISS PIGGY”, a-t-elle légendé le post effrayant de la saison. “L’incarnation de la grâce, du style, de la confiance et un guerrier de l’amour. @realmisspiggy je t’aime. Lizzo a complété le post avec des emojis de museau de cochon et de rouge à lèvres. Beaucoup des 13 millions d’abonnés de Lizzo ont inondé la section des commentaires pour s’évanouir devant la série de photos à couper le souffle. «ABSOLUMENT ICONIQUE», a commenté l’un, tandis qu’un autre a écrit: «Fille, tu étais tout le monde pour Halloween.» “Vous gagnez Halloween Lizzo !!!!” un fan a jailli, tandis qu’un autre a réagi, “Yaaaaaasssss hunni !!! Saluez une véritable icône.

Lizzo elle-même est connue comme une “icône du corps”, donc son hommage à Miss Piggy était particulièrement bien choisi. Et il convient de noter qu’un jour où tout le monde s’habille en costumes, elle a choisi de totalement habiller vers le bas. “D’accord, nous savons tous que je suis grosse”, a-t-elle dit Personnes lors d’un entretien en mars. « Je sais que je suis gros. Cela ne me dérange pas. J’aime être gros, et je suis beau et je suis en bonne santé. Alors pouvons-nous passer à autre chose ? » De plus, dit-elle, être à l’aise et avoir un corps positif a fait d’elle, comme son héroïne Miss Piggy, une “icône”.

“Je pense que j’ai un corps vraiment sexy !” elle a dit au magazine. “Je suis une icône du corps, et je l’embrasse de plus en plus chaque jour. Ce n’est peut-être pas le type de corps idéal d’une personne, tout comme, disons, Kim Kardashian n’est peut-être pas l’idéal de quelqu’un, mais elle est une icône du corps et a créé un standard de beauté moderne.

