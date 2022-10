Lizzo se déguise en Chrisean Rock pour Halloween

Lizzo est juste ici pour essayer de profiter de sa vie, mais comme nous le savons déjà, il y aura toujours quelqu’un qui tentera de faire pleuvoir sur sa parade.

Pour Halloween, la chanteuse “About Damn Time” s’est déguisée en Chrisean Rock – et elle est allée dedans, tatouages ​​et dents Blueface inclus. Elle a posté une vidéo dans un t-shirt blanc et un short coupé et une paire de baskets, ressemblant tout à fait à Chrisean alors qu’elle regardait la caméra et (d’une manière ou d’une autre) gardait un visage impassible.

Dans le clip, Lizzo a recréé un clip viral de l’époque de Rock sur South Central Baddies, récitant sa célèbre réplique : “Je ne sais pas qui gifler”.

Les fans dans les commentaires ne pouvaient pas en avoir assez du costume de Lizzo, adorant son dévouement et son engagement. Mais, bien sûr, il devait y avoir des gens qui essayaient de tuer le plaisir, évoquant le corps de Lizzo par rapport à celui de Chrisean et demandant de porter des costumes gras pour Halloween.

“Maintenant, quand Chrisean revient dans un gros costume … rappelez-vous comment vous riiez tous dans ces commentaires”, a tweeté quelqu’un en réponse au costume de Lizzo. En réponse, le chanteur a remis les pendules à l’heure en écrivant : “Je n’ai pas mis de ‘costume moulant’ – vous pouvez vous déguiser en quelqu’un sans être offensant – rock allumé, je suis allumé, c’est tout l’amour. Ne le rends pas bizarre.

Prouvant à quel point ils sont tous les deux “éclairés”, Chrisean a répondu au costume avec son approbation, commentant: “Awwwwwwwww j’adore ça.”

Lizzo a décidé de capturer le commentaire et de le publier sur Twitter pour prouver son point de vue, en écrivant, “‘J’espère qu’elle a mis un gros costume’ GTFOH. »

Il est sûr de dire que Lizzo a gagné cette fois-ci.