Lizzo répond aux allégations d’Ozempic et révèle « 5 mois de musculation »

Lizzo met fin aux rumeurs sur les réseaux sociaux tout en continuant à partager son parcours de remise en forme personnel.

La quadruple lauréate d’un Grammy, âgée de 36 ans, a répondu vendredi 20 septembre à un abonné Instagram qui lui demandait si elle prenait de l’Ozempic – le médicament sur ordonnance approuvé par la FDA pour les personnes atteintes de diabète de type 2 – dans le but de perdre du poids.

Dans une publication carrousel, Lizzo a inclus une vidéo d’elle souriant à la caméra, accompagnée d’une légende effrontée.

« Quand vous obtenez enfin les allégations d’Ozempic après 5 mois de musculation et de déficit calorique », a-t-elle légendé le clip, accompagné d’un audio TikTok populaire du personnage de Christoph Waltz dans Django Unchained en disant : « C’est comme une récompense. »

La chanteuse de « Juice » a ensuite partagé une capture d’écran d’un commentaire Instagram d’un de ses abonnés qui demandait : « A-t-elle utilisé de l’Ozempic ou a-t-elle sniffé de la cocaïne ? »

« ‘oZeMpIc ou cOkE ?’ – un fan 😭😭😭😭 », a légendé Lizzo dans la publication, qui montrait qu’elle avait également répondu à la personne dans sa section commentaires : « Pourquoi me suis-tu ? 😭😭😭😭. »

Ces derniers mois, Lizzo — qui a laissé entendre qu’elle faisait «la MEILLEURE musique de ma vie » en studio ces derniers temps – a donné à ses fans un aperçu des coulisses de la façon dont elle reste active pendant ce qu’elle appelle une « année sabbatique ». Elle s’est montrée en train de faire de tout, des exercices de bras à la salle de sport à la corde à sauter sur un balcon.

Dans un Vidéo TikTok Publiée le jeudi 19 septembre, la musicienne a dévoilé son physique en portant un look de sa marque de vêtements gainants Yitty dans un aperçu avant/après de sa transformation. Elle a accompagné la vidéo d’un son viral de Nicki Minaj sur TikTok qui dit : « Le fait que tu parles de mon apparence est insensé. Je suis une mauvaise garce, j’ai toujours été une mauvaise garce. »

« C’est bien dans les deux sens 😮‍💨 », a légendé Lizzo dans le clip.

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain captivantes.

En montrant ses efforts à la salle de sport, Lizzo a également partagé des messages encourageants avec ses fans. Le mois dernier, l’interprète de « Truth Hurts » a écrit : « Si vous lisez ceci… rappelez-vous que vous pouvez faire TOUT ce que vous voulez ! Restez concentré, vous y arriverez 💪🏾. »

En mai dernier, Lizzo a fait la lumière sur son parcours de remise en forme, soulignant dans un clip TikTok qu’elle « n’essayait pas d’échapper à l’obésité » et qu’une fois qu’elle « a commencé à s’entraîner pour sa santé mentale », l’exercice l’a aidée à « changer d’avis ».

« J’ai un travail très performant », explique-t-elle. « Pendant 90 minutes par soir, je dois faire des chorégraphies, je dois chanter, je dois danser, je dois rapper et je dois jouer de la flûte. Et je dois faire preuve d’émotion et faire vibrer la foule dans des vêtements très serrés, parfois des vêtements qui limitent ma respiration. »

« C’est amusant. J’adore mon travail. Mais il faut beaucoup d’endurance physique pour faire ce que je fais, et j’avais l’habitude d’avoir un style de vie très rock star, j’avais l’habitude de me jeter sur scène », a poursuivi Lizzo. « Au fur et à mesure que ma carrière devenait plus professionnelle, j’ai commencé à prendre la partie physique plus au sérieux. »