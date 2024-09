Lizzo répond aux allégations d’Ozempic après sa perte de poids

L’acteur n’a rien d’un sujet de plaisanterie pour la comédienne. Handler a révélé que son « médecin anti-âge » lui avait prescrit le médicament sans qu’elle sache de quoi il s’agissait.

« Je ne savais même pas que j’étais dessus », a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 25 janvier 2023 de Appelle-la papa« Elle m’a dit : « Si jamais tu veux perdre cinq kilos, c’est bien. »

Mais alors qu’elle essayait le médicament, Handler a remarqué qu’elle n’aimait pas la sensation qu’il lui faisait ressentir.

« Je suis revenue de vacances et je me suis injectée », se souvient-elle. « Je suis allée déjeuner avec une amie quelques jours plus tard et elle m’a dit : « Je ne mange rien du tout. J’ai tellement la nausée que je prends de l’Ozempic ». Et je lui ai répondu : « Je suis un peu nauséeuse aussi ». Mais je venais de rentrer d’Espagne et j’étais en décalage horaire. »

Finalement, Handler a arrêté d’utiliser le médicament parce qu’il n’était pas médicalement nécessaire pour elle, ajoutant qu’elle avait donné les doses restantes à des amis.

« J’ai injecté de l’Ozempic à quatre ou cinq de mes amis, parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas l’utiliser parce que c’était ridicule », a-t-elle déclaré. « C’est pour les personnes en surpoids. J’ai des gens qui viennent chez moi et je leur dis : « OK, je peux vous voir à 13 h, je peux vous voir à 14 h. » »