Lizzo partage la motivation derrière ses récents articles sur le régime alimentaire après avoir subi des réactions négatives sur les réseaux sociaux.

La gagnante du Grammy a publié des images sur Instagram et TikTok le lundi 14 décembre d’elle-même en train d’essayer un smoothie de 10 jours. Lorsque certains utilisateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la star généralement positive au corps faisait la promotion de choix de santé perçus comme potentiellement nocifs, elle a partagé une vidéo de réponse sincère.

« Comme vous le savez, j’aurais normalement tellement peur et honte de publier des choses comme celle-ci en ligne parce que j’ai l’impression qu’en tant que grande fille, les gens s’attendent à ce que si vous faites quelque chose pour la santé, vous le faites pour une perte de poids spectaculaire. , et ce n’est pas le cas », a-t-elle expliqué. «En réalité, novembre m’a stressé le f – k out, j’ai beaucoup bu, j’ai mangé beaucoup de choses épicées et des choses qui me foutaient le ventre. . «

Selon l’interprète de « Truth Hurts », 32 ans, les avantages n’étaient pas seulement des améliorations superficielles.