Lizzo prend la parole après que les vidéos qu’elle a réalisées sur ses 10 jours de « smoothie detox » aient suscité des réactions négatives.

La chanteuse de « Juice », 32 ans, s’est rendue à TikTok lundi pour partager son expérience de 10 jours de désintoxication de smoothie de l’auteur JJ Smith. Dans l’un de ses messages, la chanteuse a écrit un « avertissement », notant qu’elle « pratiquait des méthodes de désintoxication sûres (avec) un nutritionniste » et a averti les adeptes de ne pas tenter le régime sans faire de recherche.

Lizzo a également partagé ce qu’elle mangeait dans le cadre de son régime, qui comprenait des smoothies verts, des pommes, du beurre de cacahuète, des barres protéinées végétaliennes et des suppléments matin et soir, entre autres aliments. Dans une autre vidéo, Lizzo a noté que les jours quatre, cinq et six étaient «les plus durs», mais qu’elle se sentait «incroyable» après avoir terminé la désintoxication.

«C’est formidable de réinitialiser votre estomac et de réinitialiser les choses, surtout si vous faites face à des problèmes gastro-intestinaux comme moi», dit-elle. « Mais je pense que j’ai l’air (juron) super aussi, alors point final. »

Selon l’Institut national de la santé, il n’y a pas beaucoup de preuves que les régimes de désintoxication ou les programmes de nettoyage éliminent réellement les substances nocives du corps. Joan Salge Blake, experte en nutrition et en alimentation saine, a déclaré à USA TODAY en 2017 que si l’idée de réinitialiser le corps par magie avec un jus de nettoyage est populaire, le corps peut éliminer les toxines et se purifier seul.

Les vidéos de Lizzo ont suscité la controverse sur Twitter, beaucoup défendant le chanteur.

« Pas @ les gens qui louent Adele pour avoir perdu du poids mais (jurons) sur Lizzo pour avoir fait une cure de désintoxication », a écrit @DecayedPencil.

« Merde, vous intimidez Lizzo pour être grosse et malsaine et quand elle essaie de partager ses smoothies détox avec vous les gars, vous lui faites encore plus honte d’essayer de devenir maigre ??? » a écrit @hairsdior. « Vous êtes tous ennuyeux, vous êtes tous le problème »

« vous ne laissez pas Lizzo gagner », a écrit @ maddy_v7. «La moitié d’entre vous sont obsédés par l’idée de lui dire qu’elle est malsaine parce qu’elle est une grande fille, et l’autre moitié est folle car elle a décidé de faire une cure de désintoxication de smoothie.

D’autres, cependant, ont accusé le chanteur de promouvoir quelque chose qui pourrait être nocif pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation.

« La désintoxication est le régime de passerelle vers les troubles alimentaires », a écrit un utilisateur @CMYanko.

« #Lizzo est tout à fait la bienvenue pour faire ce qu’elle veut de son corps », a écrit @konekorai. « Si elle veut perdre du poids, c’est bien pour elle, mais le faire de manière dangereuse qui a été démontrée pour causer des troubles de l’alimentation n’est pas le moyen de le faire. Les modes de régime de désintoxication sont extrêmement malsains et entraînent généralement un gain de rebond »

« Lizzo, une déesse de taille plus que je considérais comme mon modèle de confiance pour mon corps, fait maintenant la promotion de régimes de smoothie détox sur ig et je me sens tellement trahie @lizzo », a écrit @lifeoftazza.

Parmi les critiques de Lizzo se trouvait l’actrice de « The Good Place » Jameela Jamil, qui a sonné mardi sur les régimes de désintoxication sur Instagram. Bien que Jamil ait noté son respect pour Lizzo, elle a déclaré que les régimes de désintoxication peuvent être des «pentes glissantes vers les troubles de l’alimentation».

«Je vais donc suggérer que si vous avez des antécédents de troubles alimentaires, évitez ces« détox »et« nettoyages »NONSENSE et si vous n’avez pas d’antécédents de troubles de l’alimentation, ils pourraient simplement être votre porte d’entrée », a écrit l’actrice, qui a ajouté qu’elle avait été une fois hospitalisée après avoir fait« un long jeûne de jus ».

Lizzo a ensuite répondu à la controverse dans un autre TikTok, affirmant que le but de sa désintoxication n’était pas de perdre du poids.

«J’ai fait la désintoxication du smoothie de 10 jours et, comme vous le savez, j’aurais normalement tellement peur et honte de publier des choses comme celle-ci en ligne, car j’ai l’impression qu’en tant que grande fille, les gens s’attendent à ce que vous fassiez quelque chose pour santé, vous le faites pour, comme, une perte de poids dramatique, et ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré.

Lizzo a déclaré qu’elle avait fait la désintoxication pour inverser les effets des habitudes malsaines qu’elle avait prises en novembre, un mois qu’elle a dit « m’a stressé le (juron). » À la suite de la désintoxication, la chanteuse affirme que son sommeil, son hydratation, sa peau et sa santé mentale se sont tous améliorés.

«Je suis tellement fière de moi», a-t-elle poursuivi. « Je me sens et ressemble à un mauvais (juron), et je pense que c’est ça. Je suis une grande fille qui a fait une cure de désintoxication de smoothie, et je voulais partager ça avec vous les gars. J’ai eu exactement ce que je voulais. de lui, et chaque grande fille devrait faire ce qu’elle veut (juron) avec son corps.

USA TODAY a contacté les représentants de Lizzo pour de plus amples commentaires.

