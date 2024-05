Musique





Lizzo est entrée dans le chat.

La chanteuse de « About Damn Time », 36 ans, s’est exprimée après que « South Park » l’ait ciblée dans un nouvel épisode d’Ozempic intitulé « The End of Obesity ».

« Les gars, ma pire peur s’est réalisée », a-t-elle déclaré dans une vidéo. posté sur TikTok Samedi. « J’ai été mentionné dans un épisode de « South Park ». J’ai si peur. »

Lizzo – qui défend la positivité corporelle – a ensuite reflété l’épisode sur son écran pour montrer aux téléspectateurs sa réaction dans un « duo aveugle ».

Le clip mettait en vedette le personnage de la sitcom Sharon Marsh marchant dans le parc avec Sheila Broflovski, ravie de la façon dont les « nouveaux médicaments » qui lui avaient été prescrits étaient « assez incroyables ».

Marsh a déclaré qu’elle avait auparavant eu « tellement honte » d’elle-même de ne pas avoir la « volonté » de s’entraîner et de manger moins pour perdre du poids.

Le personnage fictif a ensuite expliqué que son médecin ne lui prescrirait pas Ozempic ou Mounjaro car son assurance ne le couvrirait pas car elle ne souffrait pas de diabète de type II.

Cependant, le professionnel de la santé a déclaré qu’il existait « un tout nouveau médicament contre l’obésité » pour les personnes qui ne pouvaient pas « se permettre » le coût du médicament apprécié des célébrités.

« J’ai contrôlé toutes mes envies d’être plus mince avec Lizzo », a déclaré Marsh, alors que la bouche de Lizzo tombait sous le choc.

Le clip a ensuite été intégré dans une publicité pour le « suppresseur de régime une fois par semaine », qui a été vanté pour avoir « abaissé les normes et les attentes » en matière de poids.

La publicité indiquait que des « études de cas » citaient que « 70 % des patients sous Lizzo ne se soucient plus de leur poids ».

Ils ont également critiqué le rappeur « Good As Hell », affirmant que la drogue permet aux utilisateurs de « manger tout » qu’ils veulent et de « réduire l’activité physique au minimum ».

Les yeux de Lizzo ont continué à s’écarquiller tandis que la publicité poursuivait : « Arrêtez d’écouter Lizzo si vous avez des pensées suicidaires. Les effets secondaires graves comprennent la pancréatite, l’hypothermie [and] vous chier les oreilles. »

« C’est fou », a-t-elle déclaré après avoir arrêté le clip. «J’ai juste l’impression, putain, ‘Je suis vraiment cette garce.’

Faisant référence aux créateurs de « South Park », Trey Parker et Matt Stone, elle a ajouté : « J’ai vraiment montré au monde comment s’aimer et ne pas s’en soucier à un point tel que ces hommes du Colorado savent qui je suis et le disent. sur leur dessin animé qui existe depuis 25 ans.

Elle a poursuivi: « Je suis vraiment cette garce et je vais vous montrer à tous comment ne pas vous en soucier et je vais continuer à vous montrer comment ne pas vous en soucier. »

Imitant le jingle commercial, elle a signé : « Oh, oh Lizzooo, salope. »

Plusieurs fans ont également été choqués, comme l’un d’eux a commenté : « C’ÉTAIT BRUTAL ».

« Je ne m’attendais PAS à ce que cela se passe ainsi », a ajouté un autre.

« Je l’ai pris comme une reine », a ajouté un troisième, faisant référence à la réponse du hitmaker.

Bien que Lizzo ait toujours embrassé son corps, elle est actuellement au milieu d’un procès cinglant intenté par un groupe d’ex-danseurs alléguant qu’elle leur avait fait honte et les avait harcelés sexuellement.

En septembre 2023, la chanteuse de « Truth Hurts » a affirmé via ses avocats que la poursuite devait être classée sans suite pour plusieurs raisons.

Elle s’est également exprimée sur les réseaux sociaux, qualifiant les allégations de « fausses » et affirmant qu’elle « ne critiquerait ni ne licencierait jamais un employé en raison de son poids ».











