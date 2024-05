Lizzo a exprimé son choc – et son enthousiasme apparent – ​​en réponse au nom de « South Park » qui l’a abandonnée cette semaine dans son émission spéciale sur le thème de l’obésité.

Le rappeur et chanteur, qui a réagi aveuglement à la scène dans un Vidéo TikTok a partagé samedi, a déclaré en plaisantant aux téléspectateurs que sa « pire peur s’était réalisée » : être vérifiée dans un épisode de « South Park ».

Dans « South Park : The End of Obesity », diffusé vendredi sur Paramount+, Cartman se lance dans une quête de médicaments amaigrissants. Lorsqu’il découvre pour la première fois l’existence des médicaments anti-obésité et découvre qu’il n’a pas les moyens de les acheter, son médecin lui prescrit une alternative moins chère : un médicament nommé « Lizzo », administré sous la forme de ce qui semble être un album.

Au cours d’une publicité ultérieure pour « Lizzo », une voix optimiste vante le médicament comme permettant aux utilisateurs de « se sentir bien dans leur peau ». [their] poids », affirmant que 70 % de ceux qui en prenaient « ne se souciaient plus de leur poids ».

« Lizzo vous aide à manger tout ce que vous voulez et à réduire l’activité physique au minimum », dit la voix off, alors que Lizzo se filmait en train de regarder avec les yeux écarquillés et une main sur la bouche. « Certains patients signalent de la constipation en écoutant Lizzo. Arrêtez d’écouter Lizzo si vous avez des pensées suicidaires. Les effets secondaires graves peuvent inclure une pancréatite, une hypothermie et littéralement [excreting] vous boucher les oreilles. »

« C’est fou. J’ai juste l’impression que, putain, je suis vraiment cette salope », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Je montre vraiment au monde comment s’aimer et s’en foutre — au point où ces hommes du Colorado sachez qui je suis et mettez-le dans leur dessin animé qui existe depuis 25 ans.

Les représentants de Lizzo et Paramount n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L’épisode est survenu au milieu d’un engouement continu autour de médicaments, notamment Ozempic et Wegovy, motivé au cours de l’année écoulée par des célébrités et des influenceurs qui ont déclaré les prendre pour perdre du poids rapidement.

Lizzo, de son vrai nom Melissa Jefferson, est connue pour promouvoir la positivité corporelle dans ses paroles et sur les réseaux sociaux. Dans l’épisode, le médecin de Cartman l’a décrite comme « une très bonne chanteuse qui parle de positivité corporelle et d’être simplement heureuse de son apparence ».

Lorsque Cartman reçoit pour la première fois sa prescription pour écouter Lizzo cinq fois par jour et regarder ses vidéos chaque soir avant de se coucher, il n’est pas vraiment enthousiasmé.

« Les riches ont Ozempic. Les pauvres ont une positivité corporelle », dit-il à un moment donné.

Mais à la fin de l’épisode, lorsque lui et ses amis ne parviennent pas à obtenir des médicaments amaigrissants pour Cartman après s’être lancés dans une aventure absurde, ils semblent avoir changé de position.

Dans un monologue donné à la cafétéria de l’école, Kyle révèle qu’il avait « tort » de penser que « les personnes grosses avaient juste besoin de plus de volonté ». Il critique le sucre, les sociétés pharmaceutiques et les assureurs, déplorant leurs efforts pour profiter des masses.

« Comment peut-on avoir de la volonté alors que toutes ces forces nous manipulent chaque jour ? C’est impossible. Et j’ai appris une chose très importante. Il n’est pas juste de rejeter la faute sur qui que ce soit pour son poids », dit Kyle, avant de dire à Cartman que « nous n’allons plus jamais critiquer qui que ce soit à propos de son poids ».

L’épisode survient moins d’un an après que trois des anciens danseurs de Lizzo ont poursuivi l’artiste en justice pour des allégations de harcèlement sexuel et de création d’un environnement de travail hostile, notamment pour avoir prétendument humilié l’un des danseurs. Lizzo a nié les allégations.