Lizzo

Amy Sussman/Getty Images

Lizzo réagit à Parc du Sud faisant référence à elle dans leur dernière émission spéciale, La fin de l’obésitécentré sur les médicaments amaigrissants.

Dans une vidéo de réaction aveugle publiée sur son Instagram, la chanteuse « About Damn Time » a partagé ses réflexions sur le nouvel épisode de la série animée de longue date, dont la première a eu lieu vendredi.

« Les gars, ma pire peur s’est réalisée », a-t-elle déclaré au début. « J’ai été référencé dans un Parc du Sud épisode. J’ai si peur. »

Lizzo a ensuite diffusé le clip présentant une conversation entre Sharon et Sheila, les mamans de Stan et Kyle. Sharon explique que son médecin ne lui prescrirait aucun médicament amaigrissant comme Ozempic parce qu’elle ne souffre pas de diabète. Cependant, « il existe un tout nouveau médicament contre l’obésité pour ceux d’entre nous qui n’ont pas les moyens d’acheter Ozempic et Mounjaro ».

Sharon révèle qu’elle a contrôlé son « envie d’être plus mince » avec un faux médicament appelé Lizzo.

Alors que l’artiste de « Truth Hurts » baisse la mâchoire et se couvre la bouche, apparemment sous le choc, une publicité optimiste pour un médicament commence à être diffusée pour Lizzo.

« Lizzo, approuvé par la FDA, vous permet de vous sentir bien avec votre poids et coûte 90 % de moins qu’Ozempic. … Dans les études de cas, 70 pour cent des patients sous Lizzo ne se souciaient plus de leur poids », a déclaré le narrateur de la fausse publicité. « Lizzo vous aide à manger tout ce que vous voulez et à réduire au minimum l’activité physique. … Renseignez-vous sur le pouvoir de s’en foutre de Lizzo.

Une fois la séquence terminée, Lizzo a répondu : « C’est fou. J’ai juste l’impression que, putain, je suis vraiment cette garce.

«J’ai vraiment montré au monde comment s’aimer soi-même et s’en foutre, au point que ces hommes [South Park creators Trey Parker and Matt Stone] dans le Colorado, je sais qui je suis et je l’ai mis dans leur dessin animé qui existe depuis 25 ans », a-t-elle poursuivi. « Je suis vraiment cette salope, et je te montre comment t’en foutre et je continuerai à te montrer comment t’en foutre. »

South Park : La fin de l’obésité est actuellement diffusé sur Paramount+.