Lizzo sait comment apporter la joie de Noël, surprendre sa mère avec une nouvelle voiture fessée et publier le joyeux dévoilement sur Instagram dimanche.

La chanteuse « Cuz I Love You », 32 ans, filmée alors que sa mère, Shari Johnson-Jefferson, a été conduite à l’extérieur pour trouver l’Audi noire dans l’allée avec un gros nœud rouge dessus. Johnson-Jefferson a fondu en larmes de joie lorsqu’elle a ouvert les yeux.

« J’ai une nouvelle Audi pour ma maman », a écrit Lizzo sur Instagram à côté de la vidéo. Elle a expliqué: « Je me souviens avoir pleuré dans ma voiture quand mon père est décédé, pas de travail, pas d’argent nulle part où vivre, souhaitant pouvoir un jour subvenir aux besoins de ma famille. »

Lizzo a dit qu’elle ne pouvait pas aider son père, décédé en 2009. Elle s’assure donc «que je gâte maman».

Dans la vidéo, alors que Johnson-Jefferson a l’air choqué, Lizzo a déclaré: « Vous avez une Audi, fille! »

« Vous voyez ces choses à la télévision et vous ne vous attendez jamais à ce qu’elles vous arrivent », a déclaré Johnson-Jefferson en se dirigeant vers la voiture.

Lizzo, née Melissa Viviane Jefferson, a déclaré à CBS The Morning en janvier qu’elle fréquentait l’Université de Houston grâce à une bourse de musique pour étudier la flûte classique lorsque son père est décédé en 2009.

«Je n’avais pas l’impression d’avoir un but pour être musicien ou quoi que ce soit. Alors ça s’est transformé en: ‘Oh, puis-je dormir sur ton canapé’, et que finalement, j’ai été vraiment culpabilisé. Donc tout ce que j’avais était ça C’était une Subaru », dit-elle. «C’était ma maison pendant un moment. J’ai passé Thanksgiving dans cette voiture, et je me souviens que je me suis endormi en pleurant.

Lizzo tweeté en dernier Le réveillon du Nouvel An qui, avec le succès de son album à succès « Cuz I Love You », elle a pu transformer sa fortune en une décennie. 2019 a été « l’année où j’ai dit à ma maman que je pouvais lui acheter une maison. Tout peut arriver dans une décennie. »

2020 est maintenant l’année où elle a pu acheter à sa mère la nouvelle voiture.