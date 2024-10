Lizzo a enfilé un costume d’Halloween sur le thème d’Ozempic alors que la chanteuse se moquait d’un épisode de « South Park » qui la parodiait plus tôt cette année.

Lundi, la femme de 36 ans a partagé sur Instagram plusieurs publications présentant des photos et des vidéos d’elle vêtue d’un emballage rouge et blanc d’un médicament fictif pour perdre du poids nommé Lizzo avec un ruban à mesurer jaune attaché autour de sa taille.

Le mois dernier, Lizzo, née Melissa Viviane Jefferson, a dénoncé les allégations selon lesquelles sa silhouette amincie était due à Ozempic.

« LizzOzempic dump », a écrit la quadruple lauréate d’un Grammy Award sous-titré un message.

Dans son diaporama, Lizzo a partagé une vidéo d’elle tenant un morceau de pizza alors qu’elle se tenait à côté d’une personne déguisée en le célèbre personnage de « South Park », Eric Cartman.

LIZZO CLAQUE LES ALLÉGATIONS « OZEMPIC » APRÈS LA TRANSFORMATION DE LA PERTE DE POIDS

Les deux photos suivantes montraient Lizzo alors qu’elle posait devant une voiture noire tout en affichant un signe de paix, puis un pouce levé. Lizzo a été vue assise dans la voiture avec une bouteille de tequila Clase Azul Reposado dans les deux images suivantes et a conclu son message avec une vidéo d’elle-même en train de relever la vitre de la voiture.

Dans un autre article, Lizzo et la personne en costume d’Eric Cartman ont été vues dansant sur la chanson « APT » de Rosé et Bruno Mars.

« C’est cette période de l’année où je vous nourris de manière si ridicule et vous êtes de rien, bébé », a-t-elle écrit dans la légende, accompagnée d’un visage souriant avec la langue tirée.

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

La chanteuse a également partagé une photo d’elle posant dans une fausse publicité pour le médicament amaigrissant Lizzo. La publicité portait le texte suivant : « Besoin d’amour-propre ? Essayez Lizzo ! Perdez la culpabilité. Gagnez en confiance. »

Une étiquette d’avertissement sur la publicité indiquait : « Les effets secondaires incluent un sourire sur votre visage et un dynamisme dans votre démarche. »

Dans un autre article, Lizzo a mis en ligne un vidéo d’elle-même en costume tout en éteignant la caméra et en dansant devant une découpe du personnage d’Eric Cartman. Elle a été vue posant devant la découpe sur un trio de photos qu’elle a partagées dans un autre message.

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

La parodie de Lizzo de sa parodie « South Park » survient après qu’elle ait pris la blague à son sujet avec aisance lorsqu’un épisode de la longue série animée a été diffusé en mai.

Une émission spéciale de « South Park » intitulée « La fin de l’obésité » faisait référence au chanteur comme une alternative à Ozempic, exploitant le pouvoir de « s’en foutre ».

« Lizzo, approuvé par la FDA, vous permet de vous sentir bien avec votre poids et coûte 90 % moins cher qu’Ozempic », a déclaré une voix off. « Dans les études de cas, 70 % des patients sous Lizzo ne se souciaient plus de leur poids. Lizzo vous aide à manger tout ce que vous voulez et à réduire l’activité physique au minimum. »

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

« J’ai abaissé mes standards et mes attentes », a expliqué un personnage. « Je m’en fous ! »

La publicité ajoutait : « Certains patients signalent de la constipation en écoutant Lizzo… Les effets secondaires graves peuvent inclure une pancréatite, une hypothermie et littéralement des pertes d’oreilles. »

Lizzo a ensuite pris Instagram et TikTok pour réagir en direct à la scène.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Ma pire peur s’est réalisée », a déclaré Lizzo aux fans. « J’ai été référencé dans un épisode de South Park. J’ai tellement peur. Je vais faire un duo à l’aveugle maintenant. »

Après le clip, elle a commenté : « C’est fou. J’ai juste l’impression, putain, je suis vraiment cette salope. Je suis vraiment cette salope. J’ai vraiment montré au monde comment s’aimer et je m’en fous, au point que ces hommes du Colorado savent qui je suis et l’ont mis dans leur dessin animé qui existe depuis 25 ans.

Elle a poursuivi: « Je suis vraiment cette salope et je vous montre comment vous en foutre et je continuerai à vous montrer comment vous en foutre. »

Dans une publication sur Instagram le mois dernier, Lizzo a mis fin aux spéculations selon lesquelles elle prenait Ozempic après avoir montré sa perte de poids spectaculaire.

« Quand vous recevrez enfin des allégations d’Ozempic après 5 mois de musculation et de déficit calorique », a écrit Lizzo dans une publication vidéo.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le message était sous-titré « ‘oZeMpIc or cOkE ?’ – un fan », accompagné d’une série d’émojis au visage qui pleure. La légende s’adressait à un utilisateur des médias sociaux qui avait commenté un message précédent partagé par Lizzo, qui présentait une vidéo d’elle enfilant un short en cuir noir sur un body beige de sa marque Yizzy.

Dans son message ultérieur, Lizzo a inclus une capture d’écran de la section commentaires de son message précédent, dans laquelle un utilisateur d’Instagram a écrit : « A-t-elle utilisé Ozempic ou a-t-elle sniffé de la coke. »

Lizzo a répondu en écrivant « » Pourquoi me suis-tu ?

La chanteuse à succès « Good As Hell » a documenté son parcours de perte de poids sur Instagram. Dans une interview accordée au New York Times en avril, elle a expliqué qu’elle suivait un régime et que son approche consistait à perdre progressivement du poids.

« J’ai été méthodique et j’ai perdu du poids très lentement », a déclaré Lizzo au média.