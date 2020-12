Lizzo contre Jillian Michaels

En janvier 2020, l’ancien Le plus grand perdant a déclaré un formateur sur la série numérique de Buzzfeed News AM à DM, « Pourquoi célébrons-nous [Lizzo’s] corps? Pourquoi est-ce important? Pourquoi ne célébrons-nous pas sa musique? Parce que ça ne va pas être génial si elle attrape le diabète. »Les fans ont accusé Michaels de faire honte à la star.

Lizzo a déclaré plus tard sur Instagram: « Je n’ai rien fait de mal. Je me pardonne d’avoir pensé que j’avais tort en premier lieu. Je mérite d’être heureux. » Elle a également dit: « Si mon nom est dans ta bouche, ma p … y est aussi, salope. Profitez de la saveur! »

Michaels a dit plus tard sur E! Pop du jour, « Nous ne pouvons pas nier le fait inévitable que le surpoids entraîne des maladies cardiaques, le cancer, le diabète, et ces choses tuent des gens. Donc, si je vous dis que je ne salue pas quelqu’un qui est en surpoids parce que cela pourrait les tuer, c’est de la honte m’a eu. Mais au fait, je ne célèbre pas non plus le poids de personne. Je ne te célèbre pas si tu es un [size] 0. Je ne te célèbre pas si tu es un [size] 6. Je m’en fiche. «

« Et l’argument que j’essaie de faire valoir est que je pense que les gens se sont sentis si marginalisés pendant si longtemps et si exclus pendant si longtemps, que le pendule a basculé vers cet endroit où c’est comme: ‘Vous ne pouvez pas me blesser avec ça, j’adore être en surpoids », a poursuivi Michaels. « Et c’est la partie où moi, en tant qu’expert de la santé, je dois dire que cela va vous tuer. »

«Je ne salue personne en surpoids parce que cela tue des gens», dit-elle. « Et nier ce fait parce que c’est politiquement correct n’est pas honorable et n’est pas vertueux. C’est irresponsable et sans doute dangereux. Je juste, je suis désolé de ne pas mentir parce que cela vous fera m’aimer. Je ne le fais pas. pense que ça rend service à quiconque. «