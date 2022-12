Lizzo partage son People’s Choice Award avec des activistes

Aux People’s Choice Awards 2022 d’hier soir, Lizzo a continué de prouver pourquoi elle est 100% QUE Bi***…

Lizzo dédie son prix de champion du peuple aux militants

Mardi soir, NBC et E! a réuni les fans pour une soirée spéciale de performances, de récompenses et de moments viraux à couper le souffle lors des « People’s Choice Awards » 2022 organisés par le comédien Kenan Thompson et diffusés depuis le Barker Hangar à Santa Monica, en Californie.

Notre moment préféré a sans aucun doute été lorsque Lizzo a accepté le prix du champion du peuple. Elle a utilisé la plate-forme pour mettre en lumière les champions de causes importantes, invitant 17 femmes sur scène à accepter le prix, représentant des problèmes sociaux allant du changement climatique, de la justice reproductive, des soins de santé abordables, de la violence policière, des autochtones et de l’accès aux ressources. The Song of 2022 Award avec une brève interprétation de son hit “About Damn Time”.

Regardez son discours d’acceptation ci-dessous:

Parmi les autres faits saillants de l’émission, citons le moment où l’animateur Kenan Thompson a apporté son imitation de Steve Harvey sur la scène des PCA, avec les dames de Beverly Hills en compétition dans le Version Real Housewives de Family Feud.

Vous savez déjà qu’on veut savoir pourquoi Garcelle n’était pas là !

L’acteur, producteur, scénariste et entrepreneur primé Ryan Reynolds a accepté le People’s Icon Award. Ryan a attribué son succès à la fois à sa famille de travail et à sa «famille», y compris son défunt père, sa femme Blake et leurs trois (presque quatre) enfants. Il a également souligné ses deux organisations qui défendent les conteurs dans des communautés qui ont été historiquement négligées, discriminées et marginalisées.

L’auteure-compositrice-interprète Shania Twain, cinq fois lauréate d’un Grammy Award, a reçu le Music Icon Award, citant sa mission d’inspirer les gens avec sa musique. Elle a également interprété un medley de ses plus grands succès et son nouveau single “Waking Up Dreaming”.

Ellen Pompeo et le casting de Grey’s Anatomy se sont réunis sur scène pour accepter le prix Drama Show de 2022, remerciant à la fois les fans qui ont été avec eux au début et ceux qui viennent de les trouver.

L’événement annuel a accueilli les plus grands noms du divertissement, y compris des apparitions en personne de lauréats et de présentateurs tels que Amy Poehler, Billy Porter, David Spade, Dwyane Wade, Heidi Klum, Laverne Cox, Mariska Hargitay Michaela Jaé Rodriguez, Sarah Hyland Sarah Michelle Gellar, Selma Blair et bien d’autres.

Découvrez la liste complète des gagnants et plus de photos ci-dessous:

LE FILM DE 2022

Doctor Strange dans le multivers de la folie

LA COMÉDIE DE 2022

Le projet Adam

LE FILM D’ACTION DE 2022

Top Gun : Maverick

LE FILM DRAME DE 2022

Ne t’inquiète pas chérie

LA STAR DE CINÉMA MASCULINE DE 2022

Chris Hemsworth

LA STAR FÉMININE DE CINÉMA DE 2022

Elisabeth Olsen

LA STAR DE CINÉMA DRAMATIQUE DE 2022

Austin Butler

LA STAR DE CINÉMA COMÉDIQUE DE 2022

Adam Sandler

LA STAR DE CINÉMA D’ACTION DE 2022

Elisabeth Olsen

LE SALON DE 2022

Choses étranges

LE SPECTACLE DRAMATIQUE DE 2022

L’anatomie de Grey

LE SPECTACLE COMEDIQUE DE 2022

Je n’ai jamais

LE REALITY SHOW DE 2022

Les Kardashian

LE SALON CONCOURS 2022

La voix

LA STAR DE LA TÉLÉVISION MASCULINE DE 2022

Noé Schnapp

LA STAR FÉMININE DE LA TÉLÉVISION DE 2022

Ellen Pompeo

LA STAR DE LA TÉLÉVISION DRAMATIQUE DE 2022

Mariska Hargitay

LA STAR DE LA COMÉDIE DE LA TÉLÉVISION DE 2022

Selena Gomez

LE TALK SHOW DE JOUR DE 2022

Le spectacle de Kelly Clarkson

LE TALK SHOW NOCTURNE DE 2022

L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon

LE CANDIDAT AU CONCOURS 2022

Selma Blair

LA STAR DE LA TÉLÉ RÉALITÉ DE 2022

Khloe kardashian

LE SALON BINGWORTHY DE 2022

Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer

LE SPECTACLE SCI-FI/FANTASY DE 2022

Choses étranges

L’ARTISTE MASCULIN DE 2022

Styles Harry

L’ARTISTE FÉMININE DE 2022

Taylor Swift

LE GROUPE DE 2022

BTS

LA CHANSON DE 2022

À propos de Damn Time – Lizzo

L’ALBUM DE 2022

Minuit – Taylor Swift

L’ARTISTE COUNTRY DE 2022

Carrie Underwood

L’ARTISTE LATINE DE 2022

Becky G

LE NOUVEL ARTISTE DE 2022

Latte

LE VIDÉO MUSICAL DE 2022

Anti-Héros – Taylor Swift

LA TOURNÉE CONCERT DE 2022

BTS

LA CHANSON DE COLLABORATION DE 2022

Gauche et droite – Charlie Puth et BTS

LA CÉLÉBRITÉ SOCIALE DE 2022

Selena Gomez

LA STAR SOCIALE DE 2022

MrBeast

L’ACTE DE COMÉDIE DE 2022

Kevin Hart : vérification de la réalité

LE CHANGEUR DE JEU DE 2022

Serena Williams

LE PODCAST POP DE 2022

Archétypes : Meghan Markle