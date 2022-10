Lizzo parle de la flûte de cristal, change ses paroles après un contrecoup et plus

“Je ne l’avais jamais entendu utilisé comme une insulte contre les personnes handicapées, jamais”, a déclaré Lizzo Salon de la vanité. “La musique que je fais a pour but de me sentir bien et d’être authentique pour moi. Utiliser une insulte n’est pas authentique pour moi, mais je ne savais pas que c’était une insulte. C’est un mot que j’ai beaucoup entendu, surtout dans les chansons de rap, et avec mes amis noirs et dans mes cercles noirs : ça veut dire partir, monter. j’ai utilisé [it as a] verbe, pas comme un nom ou un adjectif. Je l’ai utilisé de la manière dont il est utilisé dans la communauté noire. L’Internet l’a porté à mon attention, mais ce ne serait pas [have been enough] pour me faire changer quelque chose.