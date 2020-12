La chanteuse a surpris sa mère avec une nouvelle voiture ce week-end et a partagé ce doux moment avec ses millions de followers dans une vidéo sur Instagram.

On voit sa mère pleurer de joie après que Lizzo la surprenne avec un SUV.

«J’ai eu à ma maman une toute nouvelle Audi pour Noël. Je me souviens avoir pleuré dans ma voiture quand mon père est décédé, pas de travail, pas d’argent nulle part où vivre, souhaitant pouvoir un jour subvenir aux besoins de ma famille .. Je ne pourrais pas le faire pour mon père alors ima assurez-vous de gâter maman. Bonnes vacances à tous », a écrit Lizzo dans la légende.

Le vrai nom de Lizzo est Melissa Viviane Jefferson et elle a grandi à Houston, au Texas. Son album « Cuz I Love you », sorti l’année dernière, a fait d’elle un nom connu avec les singles à succès « Juice » et « Tempo ».