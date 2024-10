Lizzo montre une silhouette affinée dans un body noir

Elle se sent bon comme l’enfer!

Lizzo s’est rendue sur Instagram jeudi pour présenter la dernière collection de survêtements de sa marque de vêtements et a mis en valeur sa silhouette affinée avec un ensemble à peine visible.

« C’est la récolte officielle de Yitty d’automne ! » le chanteur, 36 ans, dit au début du clipdans lequel elle a fait vibrer la marque Body gainant à bretelles Nearly Naked (79$).

« LES AUTOMNES ET LES NOUVEAUX STYLES SONT ICI🎃🍂 @yitty #lizzoxyitty », a ajouté le hitmaker de « Truth Hurts » dans la légende du message.

Bien que le clip ait débuté avec Lizzo dans une lingerie révélatrice, l’artiste pop a essayé plusieurs couleurs de sa collection Cozy Fleece Everyday.

Les survêtements ont un look surdimensionné, mais Yitty propose également un sweat à capuche court que Lizzo a expliqué qu’elle aimait pour ses entraînements intenses. « Salope, c’est ce que je porte à la salle de sport ! » elle plaisanté dans le clip.

Le récent butin de Lizzo sur Yitty survient après qu’elle se soit rendue sur TikTok pour partager un moment de vulnérabilité où elle a récemment « trop mangé » et s’est sentie « vraiment mal » à ce sujet.

« J’ai trop mangé hier et je me sens vraiment mal à ce sujet », dit-elle. a écrit sur une vidéo d’elle-même dans une tenue rayée. « J’essaie de me rappeler que mon corps avait besoin de cette nourriture. »

Elle a sous-titré le clip : « Si vous vivez cela, vous n’êtes pas seul ❤️ »

La fondatrice de Yitty a fait la une des journaux le mois dernier après avoir critiqué un fan le 20 septembre pour l’avoir accusé d’utiliser Ozempic.

« Est-ce qu’elle a utilisé de l’ozempic ou a-t-elle sniffé de la coke », a écrit un utilisateur d’Instagram sur le message de Lizzo du 18 septembre, auquel elle a plaisanté « pourquoi [sic] est-ce que tu me suis ?

La franchise de Lizzo sur la façon dont elle « exagère » survient également au milieu de son parcours continu de perte de poids. lizzbeeating/Instagram

Lizzo s’est également moquée des accusations d’utilisation d’Ozempic dans la légende de son message. « Quand vous recevez enfin des allégations d’Ozempic après 5 mois de musculation et de déficit calorique », elle a écrit.

Au cours de l’année, Lizzo a documenté sa routine de remise en forme, son régime alimentaire et sa transformation en matière de perte de poids sur les réseaux sociaux.

Jeudi, elle a même a partagé une vidéo d’elle-même en train de transpirer sur le StairMaster et de discuter avec les fans de sa routine.

Après que Lizzo ait expliqué qu’elle « faisait un niveau plus élevé que la normale », elle a partagé son « astuce de vie » lorsqu’une routine d’entraînement devient trop intense.

«Je l’ai descendu au niveau trois», a-t-elle déclaré. « Descendez-le au niveau trois, vous tous ! »

Elle est même allée jusqu’à encourager ses fans à ne pas abandonner et simplement à « se calmer » afin d’atteindre leurs objectifs de remise en forme.