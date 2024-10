Lizzo montre sa transformation physique au milieu des « allégations ozempiques »

Lizzo vient d’afficher sa transformation plutôt évidente, résultat de sa routine de conditionnement physique.

La célèbre rappeuse et chanteuse s’est rendue sur son compte Instagram officiel pour montrer son physique, vêtue d’une simple lingerie.

Elle est connue pour parler très clairement de ses efforts en matière de remise en forme et de santé, dans le but de perdre du poids. L’artiste de 36 ans portait un soutien-gorge noir et une culotte de sa propre marque de shapewear, Yitty.

L’artiste lauréat d’un Grammy, pour la chanson, À propos de Bon sangétait tout sourire devant la caméra alors qu’elle associait sa tenue à un bas de jogging gris dans le clip.

« Est-ce que c’est déjà l’automne ???? #lizzoxyitty », Lizzo a sous-titré son message.

Ce message intervient après que la star ait précédemment mis fin aux « allégations d’Ozempic ».

Dans une ancienne publication Instagram, mettant en ligne une courte bobine, le Rose Le chanteur a posé dans une robe colorée en satin, ajoutant un texte en bas : « Quand vous recevez enfin des allégations ozempiques après 5 mois de musculation et de déficit calorique. »

Lizzo a ensuite partagé une capture d’écran d’un commentaire d’un utilisateur des médias sociaux dans lequel ils l’accusaient d’avoir consommé de l’Ozempic ou du « coca » pour la transformation physique.