Lizzo montre sa transformation en matière de perte de poids dans une vidéo TikTok : « Fine Both Ways »

Lizzo montre sa transformation après avoir perdu du poids.

La chanteuse de « Truth Hurts », 36 ans, a expliqué comment son travail acharné à la salle de sport a porté ses fruits. Vidéo TikTok publié le jeudi 19 septembre.

Dans la vidéo, la quadruple lauréate des Grammy Awards a dévoilé son physique alors qu’elle continue de documenter son parcours de remise en forme pour elle-même et ses fans. Lizzo portait des sous-vêtements noirs de sa marque de vêtements de forme Yitty dans un clip « avant », puis est passée à un clip « après » d’elle-même dans une vidéo « après » Yitty body gris.

Lizzo a accompagné la vidéo de sa transformation avec le son viral de Nicki Minaj sur TikTok qui dit : « Le fait que tu parles de mon apparence est insensé. Je suis une sale garce, j’ai toujours été une sale garce. »

L’interprète de « 2 Be Loved » a légendé la publication avec : « ça va dans les deux sens 😮‍💨 ».

Elle a suivi la vidéo avec un deuxième montrant le body gris alors qu’elle dansait et chantait sur « I’m Just a Girl » de No Doubt. Elle l’a légendé ainsi : « Pas besoin de soutien-gorge ou de culotte @YITTY.”

Lizzo montre sa transformation dans un body Yitty gris.

Les vidéos ont été publiées un mois après que Lizzo ait partagé un aperçu de sa routine de remise en forme à la salle de sport. Dans une vidéo Instagram, elle se montrait en train d’effectuer des exercices pour les bras avec ce qui semblait être une machine à tirage latéral. Dans une autre photo, on pouvait la voir dans un élégant maillot une-pièce violet, agenouillée sur le sol et exécutant des mouvements rapides et puissants.

Elle a sous-titré la vidéo avec quelques mots d’encouragement pour les fans, écrivant : « Si vous lisez ceci… rappelez-vous que vous pouvez faire TOUT ce que vous voulez ! Restez concentré, vous pouvez le faire 💪🏾. »

Lizzo se montre en train de faire plusieurs exercices à la salle de sport.

Lizzo avait déjà évoqué son engagement en matière de remise en forme en 2023, affirmant qu’elle avait décidé de s’entraîner pour répondre aux exigences de ses spectacles en direct à haute énergie et soulignant qu’elle « n’essayait pas d’échapper à l’obésité ».

« J’ai un travail très performant », a-t-elle déclaré. « Pendant 90 minutes par soir, je dois faire des chorégraphies, je dois chanter, je dois danser, je dois rapper et je dois jouer de la flûte. Et je dois exprimer mes émotions et faire vibrer la foule dans des vêtements très serrés, parfois des vêtements qui limitent ma respiration. »