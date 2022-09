Lizzo joue de la flûte de James Madison dans “Glorious” Moment, Twitter Schools Frantic Critics

Lizzo a fait sensation parmi les conservateurs américains, tous pour avoir joué de la flûte. Certes, ce n’est pas n’importe quelle flûte; c’est un instrument en cristal qui a été conçu pour commémorer le deuxième mandat de James Madison à la Maison Blanche. Il était en possession de la Bibliothèque du Congrès et n’avait pas été joué jusqu’à ce que Lizzo ait été invité à le faire, a rapporté Rolling Stone. La bibliothécaire du Congrès Carla Hayden a invité la popstar à jouer quelques notes sur la flûte vieille de 200 ans lors de son concert à Washington.

Les conservateurs ont allégué la “profanation” de l’histoire américaine, et les gens sur Twitter ont applaudi dans la même mesure. Lizzo, après tout, n’est pas étrangère aux attaques racistes et honteuses. Le rabbin Danya Ruttenberg, auteur de On Repentance & Repair, a écrit dans un tweet : « Cette flûte appartenait autrefois au président esclavagiste James Madison. Et maintenant, il est joué par cette magnifique et talentueuse femme noire pour que tout le monde puisse la voir.

Cette flûte a appartenu au président esclavagiste James Madison. Et maintenant, il est joué par cette magnifique et talentueuse femme noire pour que tout le monde puisse la voir. 🌟 https://t.co/q2H4Yu0VuS – Le rabbin Danya Ruttenberg (@TheRaDR) 28 septembre 2022

Les Blancs qui paniquent à cause de Lizzo jouant de la flûte d’un esclavagiste sont mon Twitter préféré en ce moment. — Élie Mystal (@ElieNYC) 29 septembre 2022

Lizzo, une superstar féminine noire, collaborant avec Carla Hayden, la première afro-américaine et la première femme bibliothécaire du Congrès, à utiliser une flûte de James Madison, le père fondateur à l’origine du compromis 3/5 et aussi de la Bibliothèque du Congrès elle-même ? La symbolique !!! https://t.co/n5AQsjJwKH — Tiffany C. Li (@tiffanycli) 28 septembre 2022

Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle Lizzo jouant de la flûte est controversée pour Ben, et ce n’est pas la flûte. pic.twitter.com/4eF111IuX9 — Mueller, elle a écrit (@MuellerSheWrote) 29 septembre 2022

Si vous n’auriez pas de problème avec Taylor Swift jouant du piano de Ben Franklin, vous ne devriez pas avoir de problème avec Lizzo jouant de la flûte de James Madison. Si vous avez un problème, arrêtez-vous et demandez-vous pourquoi. —George Takei (@GeorgeTakei) 29 septembre 2022

James Madison était l’auteur du compromis 3/5. Il est chanceux @lizzo n’a pas brisé cette flûte en cinq morceaux et l’a jetée hors de la scène. Reste fou. —Tami Sawyer (@tamisawyer) 29 septembre 2022

Parfois, les moments historiques sont glorieux. Le moment de Lizzo va au-delà. Un rappel si important du chemin parcouru et du chemin qu’il nous reste à parcourir. Joue-y et tue-le, Lizzo ! ❤️ – MΞGAN KΞLLΞY HALL (@MeganKelleyHall) 29 septembre 2022

Lizzo, une célébrité noire qui est résolument positive pour le corps, agace sans surprise et régulièrement ceux qui cherchent à maintenir le statu quo, simplement en existant. Par exemple, récemment, les fans de Lizzo ont applaudi le comédien stand-up Aries Spears qui a fait des remarques désobligeantes à propos de la chanteuse pop et a déclaré qu’elle ressemblait au “sh * t emoji”. Sur le podcast Art of Dialogue, Aries a été interrogé sur la musique de Lizzo, sans référence au poids de qui que ce soit, mais il s’est fait un devoir de faire une diatribe sur la façon dont les femmes qui soutiennent vraiment d’autres femmes devraient leur rappeler les risques pour la santé. d’être en surpoids. Il a dit que Lizzo avait un joli visage mais qu’elle était bâtie comme “une assiette de purée de pommes de terre”.

