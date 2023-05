Lizzo fustige le projet de loi du Nebraska interdisant l’accès à l’avortement et les soins affirmant le genre: «Vous méritez d’être protégé»

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Après une obstruction épique qui a bloqué la législation pendant près de trois mois, les législateurs de l’État du Nebraska ont approuvé une interdiction dirigée par les républicains des soins d’avortement à environ 10 semaines de grossesse, combinée à un projet de loi interdisant les soins affirmant le genre pour les jeunes transgenres.

Les manœuvres extraordinaires du plus petit organe législatif du pays ont attiré l’attention nationale, alors que les législateurs des États-Unis adoptent une vague de projets de loi ciblant le droit à l’avortement et les personnes LGBT+.

Les manifestants ont encerclé les chambres du Capitole de l’État à Lincoln le 19 mai en scandant « gardez vos interdictions sur nos corps » et « sauvez nos vies » alors que les législateurs procédaient à leur dernier tour de scrutin sur le projet de loi, qui se dirige maintenant vers le bureau du gouverneur républicain Jim Pillen, qui a l’intention de le signer dans la loi. Au moins six manifestants ont été arrêtés.

Lors d’un spectacle au Nebraska quelques heures après le vote de vendredi soir, l’artiste Lizzo a fustigé la législation depuis la scène. « Cela me brise vraiment le cœur qu’il y ait des jeunes qui grandissent dans un monde qui ne les protège pas », a-t-elle déclaré.

« Ne laisse personne te dire qui tu es. … Ces lois ne sont pas réelles. Toi êtes ce qui est réel et vous méritez d’être protégé.

Les défenseurs des LGBT + et les groupes de défense des droits à l’avortement ont également signalé qu’ils étaient prêts à poursuivre l’État pour bloquer la mesure une fois qu’elle sera promulguée.

« Pour être clair, nous refusons d’accepter cela comme notre nouvelle normalité », selon un communiqué de l’ACLU du Nebraska, directeur par intérim, Mindy Rush Chipman. « Ce vote ne sera pas le dernier mot. Nous explorons activement nos options pour remédier aux méfaits de cette législation extrême, et ce travail retiendra toute l’attention de notre équipe. Ce n’est pas fini, pas de loin.

La législation ordonne au médecin-chef de l’État – nommé par le gouverneur républicain – de rédiger les règles sur la manière dont les jeunes trans et leurs familles peuvent accéder à des soins de santé non chirurgicaux.

Il interdit également l’avortement à 12 semaines d’âge gestationnel, soit environ neuf ou 10 semaines, après la fécondation.

L’adoption du projet de loi intervient environ trois mois après qu’un groupe de législateurs LGBT + et défenseurs du droit à l’avortement ont lancé une obstruction pour empêcher toute législation d’avancer dans la législature monocamérale de l’État jusqu’à ce qu’une mesure interdisant les soins affirmant le genre soit retirée, ou jusqu’à ce que le temps soit écoulé dans le Séance de 90 jours.

Le mois dernier, l’obstruction systématique a bloqué avec succès une mesure des législateurs anti-avortement visant à interdire l’avortement à environ six semaines de grossesse. Attacher une autre mesure anti-avortement à l’interdiction des soins affirmant le genre a donné aux partisans du projet de loi une seconde chance de faire avancer les deux.

Les opposants se sont opposés avec force à l’inclusion d’une interdiction de l’avortement dans un projet de loi visant les soins affirmant le genre, deux questions totalement distinctes combinées en une seule, « mais vous vous en fichez tous », a déclaré la sénatrice Machaela Cavanaugh, qui a lancé l’effort d’obstruction systématique en février, a déclaré aux législateurs cette semaine.

« J’aimerais que les gens ici se soucient de ce qu’ils font aux gens, mais ils ne le font pas », a-t-elle déclaré lors du débat. « Pourquoi faites-vous cela à nos enfants ? Pourquoi tu fais ça à nos médecins ? … S’il te plaît, arrête. »

La sénatrice d’État Megan Hunt, la première personne ouvertement LGBT + élue à la législature de l’État, a fustigé une collègue républicaine qui s’est plainte qu’il lui manquait son petit-fils diplômé de l’école maternelle pour pouvoir voter sur le projet de loi.

Mme Hunt, qui a changé son affiliation à un parti de démocrate à indépendant au cours de cette session législative, est également la mère d’un fils trans de 12 ans.

« Si vous voulez voir votre petit-fils terminer ses études préscolaires, vous devriez le faire », a déclaré Mme Hunt à la sénatrice républicaine Lou Ann Linehan.

« Au lieu de cela, vous êtes ici pour faire traîner cette session parce que vous ne vous retirerez pas de ce projet de loi qui fait mal à mon fils », a-t-elle déclaré le 18 mai. « Vous le détestez plus que vous n’aimez votre propre famille. Et c’est pourquoi vous êtes ici. … Je ne vous demande pas de rester assis ici tard le soir pour voter sur ces projets de loi que nous traînons. Je vous demande d’aimer votre famille plus que vous ne détestez la mienne.

La sénatrice d’État Machaela Cavanaugh s’adresse aux journalistes après que les législateurs ont adopté une mesure qui cible à la fois l’avortement et les soins affirmant le genre (PA)

Elle a également éviscéré un autre législateur, le sénateur d’État Ray Aguilar, qui a contesté le fait d’être étiqueté anti-LGBT + parce qu’il a dit qu’il avait une fille homosexuelle. M. Aguilar a voté en faveur de la législation.

« Vous faites partie du problème, c’est le fléau de la haine et de la discrimination sur lequel votre parti se tient au milieu d’un océan comme si c’était la chose la plus importante au monde pour eux », a déclaré Mme Hunt. « Votre proximité avec l’homosexualité ne fait pas que ça va. »

Plus d’une douzaine d’États, principalement dans le Sud, ont sévèrement restreint ou effectivement interdit l’avortement dans l’année qui a suivi l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de Roe contre Wade, qui affirmait un droit constitutionnel à l’accès à l’avortement.

Au cours de la semaine dernière, les législateurs de Caroline du Nord et de Caroline du Sud ont approuvé l’interdiction de l’avortement, étendant les restrictions sur les soins d’avortement du Texas et de l’Oklahaoma à toute la côte du Golfe et à tout le sud-est.

La législation du Nebraska rejoint également une campagne nationale qui a vu des centaines de projets de loi destinés aux personnes LGBT +, en particulier aux jeunes trans, déposés dans presque tous les États au cours des deux dernières années.

Les manifestants ont afflué dans la capitale de l’État de Lincoln pour s’opposer à la législation ciblant l’accès à l’avortement et les soins de santé transgenres (PA)

Au moins 15 États ont promulgué des lois ou des politiques interdisant les soins affirmant le genre pour les jeunes trans, et plus d’une douzaine d’autres envisagent des mesures similaires. Des injonctions judiciaires ont empêché l’entrée en vigueur des interdictions dans trois États.

Selon le Campagne des droits de l’homme.

L’assaut de la législation et le débat politique volatil entourant les projets de loi ont également eu un impact négatif sur la santé mentale d’une écrasante majorité de jeunes trans et non binaires, selon sondage de The Trevor Project et Morning Consult. UN enquête séparée de The Trevor Project a révélé que 41 % des jeunes trans et non binaires ont sérieusement envisagé de tenter de se suicider au cours de la dernière année.

Si vous êtes basé aux États-Unis et que vous recherchez un soutien en matière de santé mentale affirmant LGBT +, des ressources sont disponibles auprès de Trans Lifeline (877-565-8860) et de la ligne d’assistance LGBT (888-843-4564), ainsi que du projet Trevor (866-488 -7386 ou textez START au 678-678).

Si vous éprouvez des sentiments de détresse ou avez du mal à faire face, vous pouvez parler aux Samaritains, en toute confiance, au 116 123 (Royaume-Uni et ROI), envoyer un e-mail à [email protected].org ou visiter les Samaritains site Internet pour connaître les coordonnées de l’agence la plus proche.

Si vous êtes basé aux États-Unis et que vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’une assistance en santé mentale en ce moment, appelez ou envoyez un SMS au 988 Suicide et ligne de vie en cas de crise au 988. Il s’agit d’une ligne d’assistance gratuite et confidentielle accessible à tous 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez vous rendre sur www.befrienders.org pour trouver une ligne d’assistance près de chez vous.