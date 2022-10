Lizzo ferme Kanye West pour avoir augmenté son poids dans une interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Lizzo ne s’est pas retenue, quand elle a semblé faire référence de Kanye West mention de son poids lors de son entretien controversé avec un commentateur de droite Tucker Carlson. La Spécial popstar, 34 ans, a semblé faire référence à l’interview lors de son concert à Toronto le vendredi 7 octobre. Lizzo a déclaré qu’elle voulait s’enfuir au Canada pour éviter le drame aux États-Unis dans une vidéo partagée par les fans sur Twitter.

Gardez le nom de Lizzo hors de votre bouche ! #Kanye #Lizzo pic.twitter.com/WBNNYB1jMq — FMHipHop (@_FMHipHop) 10 octobre 2022

Pendant une pause entre les chansons, Lizzo a semblé appeler Kanye, 45 ans, et elle a semblé choquée par les commentaires du rappeur parlant d’elle et de son poids. “Tout le monde en Amérique a eu mon putain de nom de roi dans sa bouche de putain de putain de roi, sans aucune raison de merde”, a-t-elle déclaré. “Je m’occupe de mes belles affaires de gros noir.”

Après avoir semblé appeler Yeezy, Lizzo a expliqué qu’elle espérait se déplacer au nord des États-Unis, suite à la polémique et a demandé de l’aide à la foule. « Puis-je rester ici ? Qui puis-je épouser pour cette double nationalité ? dit-elle, avant de se lancer dans sa prochaine chanson.

Lors de l’interview de Kanye avec Tucker, 53 ans, où il a défendu ses chemises controversées “White Lives Matter”, il a fait un aparté étrange, parlant de sa “bonne amie Lizzo”, et il a commenté son poids. “Quand Lizzo perd 10 livres et l’annonce, les bots”, a-t-il expliqué dans un clip, partagé sur Twitter. “Ils l’attaquent pour avoir perdu du poids, parce que les médias veulent diffuser l’impression que le surpoids est le nouvel objectif, alors que c’est en fait malsain.”

Kanye a continué à commenter le poids du chanteur et a partagé ses réflexions à ce sujet. “Laissons de côté le fait de savoir si c’est la mode et la vogue, ce qui n’est pas le cas, ou si quelqu’un pense que c’est attirant. À chacun ses goûts. C’est en fait cliniquement malsain, et pour les gens de promouvoir cela, c’est démoniaque », a-t-il déclaré.

Depuis le défilé de mode controversé de Kanye, où il a demandé à des mannequins de porter des hauts avec la phrase “White Lives Matter” imprimée dessus, le chanteur a également été restreint sur Instagram et Twitter pour avoir partagé des messages antisémites. Il n’est plus en mesure de publier, de commenter ou de contacter des personnes sur Instagram, ni de tweeter. Certains de ses messages ont également été supprimés.