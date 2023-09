Lizzo fait l’objet d’un autre procès intenté par un ancien employé | Actualités musicales | Détroit

Cliquez pour agrandir Josh Justice Lizzo viendra au Saint Andrew’s Hall le 5 octobre pour un concert privé, mais il existe plusieurs façons de participer pour gagner des billets.

La chanteuse Lizzo, lauréate d’un Grammy, a fait l’objet d’un autre procès intenté par un ancien employé alléguant des conditions de travail injustes.

Asha Daniels, qui dit avoir travaillé auparavant dans le département de garde-robe de Lizzo, allègue qu’on lui a parfois refusé des pauses pendant les quarts de travail de 20 heures, TMZ rapports. Elle allègue également avoir vu un membre de l’équipe de Lizzo, Amanda Nomura, qualifier les femmes noires de la tournée 2023 de Lizzo de « stupides », « inutiles » et « grosses ».

Dans le procès, Daniels allègue que Nomura lui a dit de ne pas porter de vêtements sexy en présence de Lizzo parce que la chanteuse ne voulait pas que son petit ami soit avec d’autres belles femmes. Lors d’un incident, elle allègue que Nomura a roulé un portant à vêtements sur sa cheville et qu’elle a ensuite été réprimandée pour avoir porté des Crocs pour atténuer l’enflure. Daniels a finalement été licencié.

Alors que la plupart des plaintes dans ce procès semblent viser Nomura, un précédent procès contre Lizzo de la part de trois de ses anciens danseurs nomme la chanteuse, sa société de production Big Grrl Big Touring et la capitaine de danse Shirlene Quigley.

Cette plainte fait état de harcèlement sexuel résultant d’un incident au cours duquel Lizzo a fait pression sur une danseuse pour qu’elle touche les seins d’une artiste nue dans un club pour adultes d’Amsterdam. Les danseurs affirment également que Lizzo les a encouragés à « attraper les godes lancés depuis le vagin des artistes et à manger les bananes qui dépassent du vagin des artistes ». De plus, la poursuite accuse Lizzo et son équipe de discrimination fondée sur le handicap, de grosse honte et de discrimination raciale.

Daniels est représenté par le même avocat qui représente les trois premiers plaignants, Neama Rahmani.

Dans un communiqué, l’équipe de Lizzo a nié les dernières accusations.

« Alors que Lizzo reçoit ce soir un prix humanitaire de la Black Music Action Coalition pour l’incroyable travail caritatif qu’elle a accompli pour élever tous les peuples, un avocat poursuivant une ambulance tente de salir cet honneur en recrutant quelqu’un pour déposer un faux et absurde coup publicitaire. procès qui, attendez, n’a jamais rencontré ni même parlé avec Lizzo », a déclaré le porte-parole Stefan Friedman. « Nous y accorderons toute l’attention qu’il mérite. Aucun. »

